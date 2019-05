Emplazarán en Puerto Sánchez una escultura para evocar la figura de Jorge Méndez

El concurso para construir una escultura con la cual se pretende rendir un sentido homenaje a la figura del cantante, guitarrista, autor y compositor Jorge Méndez, nacido en Paraná el 10 de agosto de 1942, es organizado por la Secretaría General y Derechos Humanos de la Municipalidad. La obra será emplazada en calle El Pescador, en el barrio Puerto Sánchez.El nombre de Méndez evoca melodías reconocidas y distinguidas en todo el país, donde la Canción a Puerto Sánchez se constituye en una obra emblemática por su sentimiento profundo hacia este sector de la ribera paranaense, que mantiene intacta la mística de los pescadores.Podrán participar de esta convocatoria todos los artistas plásticos entrerrianos nativos, residentes o no en la provincia; no así las personas vinculadas con la Municipalidad de Paraná o con los miembros del Jurado.El motivo convocante de las propuestas se orienta a exaltar el tema "Autor - Canción de Puerto Sánchez", en el emblemático pasaje costero en la ribera de la capital entrerriana.La inscripción se encuentra abierta y es libre y gratuita en forma digital, a través del link de la página oficial de la Municipalidad de Paraná ; e-mailCabe destacar que los proyectos deberán ser de obras originales e inéditas, que no hayan sido presentadas anteriormente en ningún otro certamen y en la realización técnica de la obra se considerará la perdurabilidad de los materiales a utilizar, resistentes a la intemperie, así como una óptima calidad en la construcción.La dimensión de la escultura no deberá exceder los 250 cm ni ser menor a 200 cm; y su peso no debe superar los 200 kg. La dimensión del basamento será de 150 centímetros por cada lado.Los participantes deberán presentar en formato maqueta su proyecto que refleje fielmente la propuesta, la que deberá realizarse en escala 10:100 y una carpeta técnica que contendrá las dimensiones totales de la obra finalizada, materiales que serán utilizados, presupuesto final de mano de obra y materiales para su ejecución.Se podrá incluir todo material escrito (memoria descriptiva) o gráficos como planos de planta, cortes, croquis, imágenes digitalizadas. Deberá ser de carácter figurativo y/o de figuración abstracta, de cuerpo entero y de materiales a elección del autor o los autores.La ubicación del lugar de emplazamiento se podrá consultar en la subsecretaría de Planeamiento, área municipal emplazada en Avenida Ramírez y Echagüe, 1° Piso, teléfono (0343) 420 1805.A partir de la fecha en que se expida el Jurado, el artista elegido contará con 60 días para la ejecución de su obra.El Jurado estará integrado por tres miembros designados por el Ejecutivo Municipal: Irma "Anahí" Villarruel (Escultora); Arq. Carlos Menu Marquez, director General de Museos y Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Paraná; y Mónica Carmagnac (Arquitecta).El día 17 de junio, una vez producido el cierre del plazo de recepción de proyectos, el Jurado se reunirá en la Casa de la Costa y dará su veredicto, el que se plasmará en Acta debidamente fundamentada. Se instituye como único premio la suma de $ 50.000.Se entregará, además, al autor/es del proyecto, una medalla o plaqueta que testimoniará el agradecimiento de la ciudad por la obra realizada, que pasará a formar parte del patrimonio de la sociedad paranaense.Por otra parte, se instituye un reconocimiento a los artistas que participarán del certamen y que no resultasen ganadores.