Rodrigo Mora pescó un enorme surubí en la costa entrerriana del río Paraná

El ex futbolista uruguayo, Rodrigo Mora, estuvo nuevamente en territorio entrerriano para "despuntar el vicio". Es que el ex delantero de River, que a principios de este año, anunció su retiro de la actividad profesional,El río Paraná y la costa entrerriana, es uno de los lugares preferidos por el ex futbolista uruguayo,Según dieron a conocer los guías de pesca que forman la empresa "De pesca en Villa Urquiza", Rodrigo Mora y el futbolista entrerriano y oriundo de esa localidad, Leonardo Morales, pasaron varias horas en el río Paraná, hasta que lograron pescar un enorme surubí de unos 30 kilos, pudo conocer Elonce.En las redes sociales, los guías de pesca,

El uruguayo visitaHace tres meses, se pudieron ver fotos cuando estuvo de pesca con los mismos guías y en esa ocasión, mostró los dorados que pescó en las aguas del río Paraná.