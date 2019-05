Cumpleañera recolectó alimentos y los donó: "Es una enseñanza muy grande"

Paraná La niña que no quería regalos para su cumple recolectó varias cajas de alimentos

"Es una enseñanza muy grande"

Cajas de solidaridad

"El comedor se sustenta, básicamente, a través de donaciones"

A pesar de su corta edad, tomó una emotiva determinación para el día de la celebración con su familia y amigos. La nenita pidió a sus invitados, que le regalaran alimentos en vez de regalos.al hablar cony puso de relieve que "no importan los regalos porque ya tengo una cantidad de juguetes", contó.Este lunes por la tarde, la niña entregó su gran ayuda al comedor comunitario. "A esto lo pensé en toda mi vida. Lo pensé en mi cabeza, para mí; a las tarjetitas las hizo mi mamá, para que cuando vinieran a mi cumpleaños traigan una ayuda", resaltó la niña a, con una gran sonrisa. Dijo estar "muy contenta" de poder hacerlo.. "A la edad que tiene, haber hecho esto, estamos muy agradecidos a los papás y a la niña y emocionados por sus intenciones", dijo una de las mujeres.Y otro de los colaboradores del comedor, aseveró: "".Sus padres también se vieron "visiblemente emocionados" al poder concretar el objetivo que se puso Tais, que con sus seis años, dio una lección muy grande a todos. "Nos sorprendió a nosotros también y lo pudimos llevar a cabo. Fue algo distinto, tanto para nosotros, como para ella. Estamos muy felices", dijo a, su madre.Miguel Ceballos, el papá de Tais, por su parte, expresó: "Estamos muy felices por lo que logró, es muy bonita, siempre estamos orientados a enseñarle lo que necesita; sabemos que los chicos a esa edad están pensando en la tele, en los dibujitos, en los juguetes que tal vez quieren, pero ella creen que ya tiene muchos juguetes y por eso pensó en esta propuesta para su cumpleaños".La protagonista de la tierna historia festejó este domingo su cumpleaños y s us invitados respondieron con gran solidaridad al pedido de la niña de seis años. Taís logró llenar varias cajas de alimentos que este lunes por la tarde fueron donados al comedor de la Iglesia Guadalupe.La celebración tuvo todo lo que quería la niña. Hubo color, juegos, torta, globos, pelotero y disfraces. Los invitados, familiares, amigos y primos de Taís llegaron al cumpleaños, con un alimento no perecedero para llevar al comedor comunitario, tal como pidió la cumpleañera.Funciona hace más de 18 años y se sostiene básicamente con donaciones, a esto Tais lo sabe y decidió contribuir con "un regalo especial", el que ella recibió en su cumpleaños."Preparamos las comidas de lunes a viernes, más o menos son unas 200 porciones diarias. Cada familia se lleva su vianda de comida, todas las tardes", detallaron a, desde la entidad solidaria.Preparan la comida de 15:30 a 18:30. Funcionan en la parroquia ubicada en calle Republica de Siria 493, de Paraná."Pueden acercar fideos, arroz, puré de tomates, verduras, aceite, leche larga vida", detallaron desde el lugar, invitando a sumarse a la comunidad y a "replicar el gesto" de la niña de corta edad, que ha dado "una enseñanza a todos".