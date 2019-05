La escuela "Bases" con problemas por las aguas servidas

Desde el pasado viernes, la Escuela NINA Nº 146 "Bases" de la ciudad de Paraná tiene problemas con las aguas servidas y debieron prohibir el acceso a un sector del patio por la presencia de estos líquidos.En declaraciones a, la directora de la escuela María Ester Palavecino contó que "hay un pozo, no hay cloacas, entonces se rebalsa y tenemos este problema desde hace varios años. Asumí el cargo en el año 2017 y esto ya estaba". Según indicó, en la zonal de Arquitectura está en estudio el proyecto para realizar un nuevo pozo. "Hoy nos comunicamos y nos dijeron que no hay recursos (dinero) para hacer la obra"."Los chicos tienen clases y están con las aguas servidas en el patio", graficó la docente y dio cuenta que en el comedor dieron "un alternativo" porque "no se puede cocinar, no se puede tirar nada de agua porque está todo tapado".Ante el estado en que estaba el patio del establecimiento, muchos padres optaron por no dejar a sus hijos en la escuela.Tras el reclamo y los continuos llamados a la comuna, finalmente un camión de la Municipalidad se hizo presente en la escuela, pero todos saben que esa no es solución definitiva. "No puede ser, los chicos y todos los que trabajamos en esta escuela merecemos respeto", dijo Palavecino.