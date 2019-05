Cuatrillizos en Paraná: "Se disparan muchas ilusiones", aseguró la ginecóloga

La responsabilidad frente a un tratamiento de fertilidad

Una pareja, oriunda de Concepción del Uruguay, dio a luz a dos pares de gemelos tras someterse a un tratamiento de fertilización asistida en un instituto de Paraná.Tras el caso "inédito", la ginecóloga Mercedes Cabrera, especialista en Fertilidad en el Centro de Medicina Ginecológica y Fertilidad "Havva", explicó acómo se dio la trasferencia de embriones y la responsabilidad que le cabe como profesional respecto a los tratamiento de fertilización asistida frente a otras pacientes."Obtuvimos dos embriones de una edad temprana muy escasa, solo de ocho células y 72 horas de postfecundación en los medios de cultivo; se le transfirieron dos embriones porque eran muy pequeños ya que la probabilidad de que embarace esta paciente era de 20 a 25%. La sorpresa fue que, no solo se embarazó de ambos si no que, a su vez también, una vez lograda el intraútero, ambos se dividen; por eso hacen los dos pares de gemelos", detalló la especialista en el programaque se emite porEn ese sentido, Cabrera reiteró que en el Centro de Fertilidad no se busca un embarazo múltiple, sino, embarazos, lo más similar a la naturaleza, es decir, gestar de a uno. "Este fue un caso sumamente raro desde la biología y la evolutividad y desarrollo del embrión", refirió la especialista, al dar cuenta sobre cómo se comportaron estos embriones, "que no es lo habitual"."Son prematuros extremos y tienen todos los riesgos de cualquier prematuro porque tienen un tiempo muy prolongado en Neonatología", agregó, al dar cuenta de las "expectativas a su evolución, que también es sumamente rara"."Esa madre es una leona, una mujer de 33 años y el papá tiene 37. Son padres jóvenes", comunicó, al dar cuenta que en el caso de la mujer, "la edad sigue siendo el factor pronóstico de embarazo más importante."Ella hizo un reposo increíble, casi absoluto, y tuvo una gran dedicación a ese embarazo, y en cuanto a portar leche materna y su estadía en la Neo para estimular a los bebés", comentó."Los centros tenemos que reportar el nacimiento, la evolución de estos niños y si van teniendo algún tipo de patología a sus 7 y 10 años. El primer tratamiento de reproducción, hoy tiene 41 años y es quien marca el camino en cuanto a su desarrollo y patologías", comentó.Los Centros de Fertilidad Asistida, nucleados a la Asociación de Medicina Reproductiva, deben denunciar, año a año, todos los detalles de los nacimientos de los bebés, la edad gestacional, el peso, cómo nacieron, por qué vía, entre otros puntos."La ciencia avanzó y permite duplicar la posibilidad natural de embarazo en muchas pacientes, pero esto debe tener una responsabilidad porque hay de por medio un niño, y no buscamos un prematuro, sino, un niño que tenga las mismas oportunidades de desarrollo neurológico, psicológico y emocional que cualquiera que nace de un proceso natural", remarcó Cabrera.De acuerdo a lo que reveló la ginecóloga especializada en fertilidad asistida, tras la difusión del caso de los cuatrillizos, en el consultorio recibió muchos llamados de pacientes para pedir un turno por primero vez."Me genera responsabilidad porque se disparan un montón de sensaciones e ilusiones que no todas son reales porque no todas se van a poder concretar, porque la ciencia tiene una probabilidad de embarazo, una estadística y una cuestión biológica respecto a que no todas las pacientes que hacen el tratamiento van a quedar embarazadas", analizó la especialista."También implica la responsabilidad de acompañar a la paciente que no queda, porque la que no logra el embarazo tiene que entender que hay otras opciones, otras maneras de canalizar ese amor que uno tiene para lograr un hijo", aconsejó, al revelar su "satisfacción y angustia"."Es el deseo y la necesidad de poder concretarlo, pero esto no es magia. Es biología, porque por algo, a nivel mundial la tasa de embarazo de 100% porque no lo es tampoco naturalmente, debido a que así no lo es nuestra especie. No somos la especie que mejor reproduce", remarcó Cabrera.