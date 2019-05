Accidentes en la ciudad: Especialistas dieron a conocer las principales causas

Tres o cuatro por día

Por separado

Respetar las normas

Giro a la izquierda

Colisiones sin afectados

Causas comunes de accidentes

Desde el simple toque desde atrás por no respetar la distancia mínima, hasta el más violento choque entre dos rodados, se repiten de a docena, por día, en la capital provincial. Y, según especialistas.Las campañas de educación vial poco han podido prosperar, no solo en la ciudad, sino en todo el país,En ese marco, no resulta extraño constatar que por día se registren entre tres o cuatro accidentes de tránsito por día, de diferentes niveles de gravedad. La estadística surge de unir los distintos datos oficiales que poseen por un lado la Policía de Entre Ríos, y por otro la Municipalidad de Paraná.En lo que va del año la, indicó. Por otra parte, la comuna constató 149 colisiones, es decir aquellas donde estuvieron presentes inspectores pero que al no revestir gravedad ni presentar los implicados lesión alguna no demandó asistencia policial o de emergencias.En el caso de los accidentes de tránsito con lesionados, que son aquellos que requieren la intervención de la Policía de Entre Ríos, arrojó que en lo que va del año se registraron 243 de este tipo de hechos en las calles de la ciudad.Entre los motivos de tales circunstancias, sobresale (del mismo modo que ocurre en todo el Departamento Paraná) queEl director de Accidentología Vial de la fuerza, Ricardo Galliusi, sostuvo que en el marco de la causalidad de siniestralidad que se viene dando desde hace varios años,; y esa prioridad es absoluta. Incluso en la norma está indicado cuando se pierde esa prioridad: cuando viene un ferrocarril por la izquierda, que no va a frenar; o el que ingresa por una calle de tierra por la derecha, hacia una calle asfaltada, también pierde prioridad;", reseñó., y que no vio que venía una moto, o en una calle de doble sentido de circulación, que en sentido contrario se acercaba otro rodado y que provoca un obstáculo sobre esa marcha; o la circulación y giro en una esquina o intersección en 'T'.Por otra parte, los inspectores municipales intervienen en aquellos casos de choques sin lesionados. De acuerdo con las estadísticas del área de Colisiones de la Municipalidad, entre enero y abril de este año se produjeron 149 choques.El director de la repartición local, Gonzalo Báez, apuntó que la estadística de colisiones no muestra grandes variaciones en los últimos años. Pero aclaró: ", en las que se daban con mayor frecuencia".Otro punto que marcó a favor de una mejora en la seguridad vial fue el sistema instrumentado a la salida de las escuelas con el estacionamiento en 45º.En el caso de aquellos accidentes que dejan personas con lesiones simples o graves, en las estadísticas queo la invasión del carril contrario de circulación.Más atrás aparecen caídas y roces con otros vehículos, entre otras.