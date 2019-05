El Parque Hortícola crece en hectáreas y producción: Construyen 20 invernaderos

El Parque Hortícola que puso en funcionamiento la actual gestión de la Municipalidad de Paraná sigue creciendo y cada vez son más los productores que buscan su porción de terreno para producir hortalizas e introducirlas luego en el mercado local El Charrúa o directamente a comerciantes del rubro.Y una muestra cabal de ello es que ya se ha puesto en vigencia el Parque Hortícola II, para el cual se han destinado cuatro hectáreas más y allí prontamente se verán construidos 20 invernáculos, algo fundamental para cuidar las cosechas de los emprendedores.El Intendente Sergio Varisco y el secretario de Producción, Innovación y Empleo, José Eduardo Mouliá, estuvieron reunidos con los productores locales y juntos recorrieron el Parque Hortícola, donde también se están llevando a cabo trabajos de mejoramiento en el acceso al predio y en las calles internas para un transitar sin complicaciones.Al hacer referencia al crecimiento que ha tenido en los últimos años el Parque Hortícola, el mandatario paranaense recordó que "hace un poco más de tres años no había nada en este sector. Los paranaenses comprábamos las frutas y verduras en Santa Fe y se decía que acá se iba a construir un estadio único como el de La Plata. Pero fueron sueños y falsedades que terminaron en lo que debía terminar, en que volvamos a fortalecer el cordón frutihortícola de la ciudad. Esa es nuestra tarea y lo estamos logrando".Para brindarle mayor seguridad e incentivar a los productores locales para que sigan apostando al crecimiento de la ciudad, el Presidente Municipal dio cuenta que están buscando un terreno amplio para la edificación de "un nuevo mercado concentrador, porque El Charrúa ya tiene sus deficiencias, sus años, y estamos trabajando para concretar ello en el menor tiempo posible". Además, el Jefe Comunal manifestó que se ha "logrado que cada horticultor tenga su comodato de la tierra que le da el Municipio, con derechos y obligaciones. Esto va creciendo como corresponde de acuerdo a una normativa".Por su parte, el secretario de Producción recordó que este lugar "sufrió mucho en los últimos años con diferentes problemas que se han suscitado y las inclemencias del tiempo han dejado sus secuelas; por eso nos costó bastante para ponerlo en valor nuevamente y lo estamos logrando".Con respecto a los trabajos que se realizan en el predio que el Municipio dispone para los productores, Mouliá contó que "se está haciendo toda la limpieza correspondiente en el terreno, se están generando caminos nuevos, accesos que no tenía, también badenes para que el Parque Hortícola pueda estar interconectado con los diferentes lugares. Para concretar ello contamos con un gran trabajo de los operarios dependientes de la Dirección de Conservación Vial y también de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio".El funcionario de la Comuna remarcó en su relato un factor fundamental para el crecimiento de ese sector y es que "se ha puesto en vigencia el Parque Hortícola II. Para tal fin se han destinado cuatro hectáreas en las que se están haciendo 20 invernáculos y lo importante de esto es que al complementarse con la horticultura-campo a suelo puede brindar productos durante más meses en el año".Luego añadió que ello permitirá "incrementar la cantidad de productores y lógicamente la producción. En este sentido debemos tener en cuenta que no son solamente los productores hortícolas que están en este Parque, sino que además hay otros 40 fuera del Parque Hortícola que con mucho esfuerzo y una importante cantidad de hectáreas hacen a la provisión de todos los productos hortícolas en Paraná y en la provincia", señaló.