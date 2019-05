Desarmaron un puesto de venta de pescados pero reclaman por la vivienda

Personal municipal custodiado por la Policía se acercó nuevamente este viernes por la mañana a la zona aledaña a Puerto Sánchez, donde se montó una estructura para la venta de pescado y detrás del mismo se inició la construcción de una vivienda.El hombre aduce que tiene la necesidad de seguir con el puesto y también la casa, pese a no tener la autorización correspondiente.Quien lleva adelante el emprendimiento, Andrés Godoy, afirma que tiene el apoyo de vecinos, pese a no tener la autorización correspondiente.Con topadora y un camión, los servidores públicos aguardaron un tiempo y posteriormente se retiraron del lugar.Godoy dijo aque "me dieron un puesto de pescado por un mes y yo me quedé. A mi señora se le rasgó la casa y no tiene a donde vivir. Ellos vinieron a desarmar el puesto y me rompieron la casa. Se llevaron una ventana, las máquinas y dañaron el freezer. Yo estoy desarmando el puesto"."Al permiso lo tengo por escrito (para que el puesto funcione por un mes). Lo que quiero es desarmar la pescadería", pero "hace más de siete años que no tenemos a donde vivir. Me voltearon antes la casa que la pescadería. Mi mujer va a quedarse viviendo acá", advirtió.Por su parte, la mujer dijo que buscó respuestas "porque se me cayó la mitad de la casa" y nunca las obtuvo."No me quedó otra opción que venir y hacerme una casa acá. Yo vivía en puerto Sánchez al final. Tengo tres chicos y me falleció un bebé. Vendo empanadas y tortas fritas los fines de semana. Venía juntando plata hace rato para hacerme algo a donde vivía, pero era imposible porque se me iba a caer de vuelta. Entonces, además pedí un préstamo y construí acá", completó.