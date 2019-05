Buscar restablecer los vínculos familiares de personas en situación de calle

La residencia municipal Teresa de Calcuta, situada en Almirante Brown y Blas Parera de la capital entrerriana, aloja a varones en situación de calle. La responsable, Cecilia Novelino, señaló aque están "abocados a tratar de contener a la mayor cantidad de gente. Nos regimos por una ordenanza. No podemos aceptar a cualquier persona, porque ya hay muchos chicos en situación de calle y nosotros no podemos hacernos cargo de ellos".No obstante, aclaró que "está dentro de la voluntad del intendente" y de las autoridades municipales solucionar "todo lo que respecta a las personas en situación de calle".Precisó que "se permite el ingreso de hombres mayores de 50 años. No se puede consumir alcohol, deben colaborar con la institución, porque no tenemos personal de maestranza".Informó que "tenemos 14 personas, por lo que quedan muy pocas camas, ya que en total son 20. Con el incremento del frío aumentará la demanda, pero siempre se habilita un lugar para dar una solución a esta problemática".Novelino añadió que "les damos el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Es una residencia de puertas abiertas. Pueden hacer alguna changa y les tramitamos una pensión si no tienen ningún ingreso para solventar sus gastos mínimos. El tiempo de permanencia máximo va entre 8 meses y un año. Después de eso, tratamos de hacer de nexo con las familias. Lamentablemente por alguna adicción o inconveniente los largan a las calles. Buscamos de limar las asperezas, porque ellos familias tienen y necesitan su contención".Reveló que "hay mucha gente que pregunta continuamente por sus hijos o hermanos. Es un vacío que nosotros no podemos llenar"."Cuando viene gente a visitarlos es cuando intentemos entablar una relación más estable con los familiares para que se den cuenta que quienes están acá los necesitan", expresó.Asimismo, contó que "quien llega en situación de calle viene con ropa que es imposible mantenerla en el cuerpo. Le damos la primera mucha para que se bañe. Nuestro reglamento establece que lo primero que debe hacer es bañarse. Le damos todo para que se vista y luego le vamos dando ropa porque la comunidad de Parnaá es muy solidaria. Quizás calzado es lo que más necesitamos", completó Novelino, quien informó que aquellos que deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono es 4332010.