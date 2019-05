Colectivo maniobró para girar hacia otra calle y chocó una camioneta

Un nuevo accidente de tránsito ocurrió este jueves en horas de la noche en calle Córdoba y Laprida.Según se informó a, un colectivo circulaba por calle Córdoba, se "abrió" hacia la izquierda para poder girar y tomar calle Laprida. En la maniobra, chocó contra una camioneta que iba en el mismo sentido.El conductor del vehículo de menor porte, relató a nuestro medio que "estoy bien, fue un mal momento nada más. Son cosas del tránsito. Quedé en una situación en la que no podía moverme para ningún lado. No sé por qué el colectivo se abrió. No me vio el chofer, toqué bocina porque otra cosa no podía hacer, tenía un auto a mi izquierda".Un inspector, en tanto, confirmó que "está habilitado estacionar sobre el carril izquierdo a partir de las 20. Usualmente estacionan sus vehículos en ese lugar los trabajadores del CGE o de la Casa de Gobierno. Queda muy poco espacio en el medio, por eso pedimos a la gente precaución. Queda poco espacio entre el lugar donde para el colectivo y donde estacionan los autos"."Estos son choques cotidianos y afortunadamente hoy no tuvimos que lamentar vidas. Tenemos que andar con precaución. La gente está exaltada en la calle, no tolera muchas cosas", remarcó.