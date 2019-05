Seis meses de su muerte: convocan a marchar para pedir justicia por Maka Taborda

"No fue un accidente vial, fue un asesinato"

Silvestre "Maka" Taborda, era futbolista.Le pido a él, todos los días, que me ayude para que se haga justicia. Mi abogado ya presentó todo, son los jueces ahora los que tienen la decisión. Ulises Truffe ya tiene que estar en la cárcel, con todas las pruebas que hay", indicó aAna Molina, madre del joven fallecido.La mujer dijo: "No puede ser que este chico ande caminando por todos lados. Asesinó a mi hijo, él iba caminando, estaba parado, estaba atrás de un auto. No fue un accidente vial, fue un asesinato. El chico que lo chocó tenía mucho alcohol en sangre, me lo mató, por eso pido Justicia de una vez por todas".Todos los años era así, ya sabían para esta fecha que él iba a festejar su cumpleaños en el Club Peñarol". También "mañana va a ser mi cumpleaños y no lo tengo a él conmigo, siempre para esta fecha se levantaba, me saludaba, preparaba todo para festejar", relató su mamá.Su papá,El conductor del vehículo que ocasionó la muerte a Taborda, también ocasionó graves heridas a Karen Acevedo, de 20 años, quien resultó con una quebradura en una de sus piernas, y a Guillermo Martínez, que resultó con una fractura en el tobillo izquierdo y una fisura en el pie derecho.Sobre el día del accidente, fuentes policiales informaron que el Chevrolet Celta colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del rodado, impactando a dos automóviles que estaban estacionados sobre Almafuerte a 45 grados: Un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro.