Buscan a una adolescente que salió de la escuela y no regresó a su casa

Giuliana Celeste Rondán, de 16 años de edad, salió de la escuela el miércoles por la tarde, acompañó a unas compañeras hasta la parada de colectivos en calle Almafuerte de Paraná, cerca de la escuela a donde concurren, y no regresó a su domicilio, confirmaron familiares que dialogaron con ElonceTV.



Giuliana tiene 1,65 metros de altura y es de contextura robusta. Además, tiene pelo teñido y rubio hasta los hombros. Al momento de desaparecer, llevaba puesto un "jean" azul, un buzo gris con logo de la escuela EET Nº2 "Almirante Brown" y zapatillas negras.

La adolescente, no aparece desde este miércoles cuando salió de la escuela a las 18.20 y hasta el momento, nada se sabe de ella.



Su primo Leonardo, dijo a Elonce TV que "ayer, fue a la escuela como cualquier día, y tendría que haber llegado a las 19, pero no regresó. Salimos a buscarla por todos lados y no la encontramos", afirmó el familiar de la joven desaparecida y agregó que "avisamos a la policía, pero hasta el momento, no tenemos novedades", resaltó.



"La última vez que la vieron, fue en avenida Almafuerte, cuando acompañó a la parada de colectivos a unas compañeras de la escuela. Vivimos muy cerca de la zona, en calle Castañeda, pero ella no volvió", dijo Leonardo a Elonce.