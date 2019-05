El automovilista del machete "tendrá consecuencias", dijo el fiscal

Video: Automovilista atacó a "machetazos" a motociclista tras discusión en Paraná

Hace 10 días, un automovilista arremetió a machetazos contra un motociclista en Paraná . El hecho tuvo lugar en calle Garay, a pocos metros de la intersección con Buenos Aires. El video llegó al fiscal, Mariano Budasoff, quien actuó de oficio.Sobre el estado de la causa, el funcionario judicial precisó aque "se citaron dos testigos presenciales. Una es la persona que filmó a quien se bajó con el machete".El agresor "ya estuvo en la Fiscalía y en los próximos días va a declarar. Estamos acordando la fecha con el abogado defensor"."El hombre se ha mostrado colaborativo y muy arrepentido. Este es un buen indicio. Por lo menos he tenido un diálogo con él y le expliqué cómo avanzará la causa", reveló Budasoff.: "No descartamos que pueda haber una salida alternativa, como puede ser la suspensión del juicio a prueba o una condena condicional porque carece de antecedentes penales computables. Además, el hecho en sí no tiene una pena que revista mayor gravedad".No obstante, enfatizó: "Lo cierto es que consecuencias va a tener".Tras el hecho, por cierto menor, por lo que se alcanza a divisar, el conductor de la moto se detuvo casi en la esquina. Mientras tanto, el chofer del rodado de mayor porte descendió del mismo y con un machete la emprendió contra el motociclista.Mientras varias personas observaban el hecho y algunos reprobaban con silbidos la actitud, el automovilista "tiraba" un par de machetazos que fueron repelidos con el casco.La discusión culminó cuando el alterado conductor guarda el machete y retoma su recorrido.