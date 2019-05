Piden donaciones de ropa y juguetes para niño internado con grave enfermedad

Tahiel tiene seis años y desde hace seis meses que permanece internado en el servicio de Oncología del hospital materno-infantil San Roque de Paraná. A través de una movida solidaria, encomiendan donaciones de ropa y juguetes para el niño."Lo ideal sería que todos podamos colaborar con Tahiel y los demás chicos que lo necesitan y que están internados en el hospital, porque son todos muy chiquitos, están todo el día ahí, y durante meses", comentó a, Graciela Latronico, amiga de Gisela, la mamá de Tahiel.De acuerdo a lo que comentó, se necesita "ropa de abrigo, medias, zapatillas número 33 y juguetes nuevos, pero no tienen que ser peluches, por los gérmenes"."Tahiel está haciendo quimio y muchas visitas no puede tener, pero él las espera; en un audio me dijo que quiere un camión mezclador", reveló la mujer. "A veces está desanimado, pero un juguete o un libro de cuentos que le lea la mamá, es muy importante para él", remarcó.Los interesados en acercar donaciones pueden acercarse a calle Alem 983, la sede una mutual Amber, en horario de comercio, de 8 a 12.30 y de 17 a 20.30hs. Para mayores datos, comunicarse al (0343) 155 066 632.La colaboradora de la familia de Tahiel comentó que el niño es hermano de Enzo, el chico de 13 años que baleado en la cabeza , al quedar en medio de un enfrentamiento entre bandas antagónicas registrada el pasado 1º de febrero cuando jugaba en las inmediaciones de una canchita de fútbol, ubicada en barrio Paraná XVI.