Una yegua recuperada será intervenida quirúrgicamente: tiene tendones cortados

La yegua fue llamada "Lluvia". Jesica Gillij, presidenta de la fundación "Mi Reino Por Un Caballo" aseguró a Elonce TV que necesitaron recurrir a la fuerza policial para rescatar al animal.



"Recién empezó su recuperación. Lluvia se cayó en la vía pública, unos vecinos logaron filmar la situación cuando se cae, tropieza y la levantan. No se sabe aún si venía al costado de un carro o si la venían montando. La forma está aún en investigación, por parte del fiscal. Cuando se levantó la yegua, la montaron y ahí los vecinos les empezaron a gritar que estaba quebrada. A eso lo denunciamos en comisaría 15º", destacó a Elonce TV, Gillij.



Después de una intervención de la justicia y de la policía, "el martes la encontraron en barrio 12 de octubre de Paraná. Primero fue al predio municipal, después pedimos al fiscal, ya que tiene cortados los tendones y necesita intervención profesional, que sea trasladada en guarda judicial a nuestro predio de recuperación", mencionó.



Contó asimismo que este martes "dos veterinarios la abordaron, necesitaba yeso plástico, así que lo conseguimos y mañana o el viernes se haría su intervención. No tiene buen pronóstico, la circulación no está rotando bien. No obstante, a este tipo de situación la hemos vivido antes, es el segundo caso de tendón cortado que tenemos, aunque la otra vez salió bien. Apostamos a que la vamos a sacar adelante a Lluvia".



"Mi reino por un caballo" puede ser contactado por Facebook y también en Instagram. "La gente nos escribe muchísimo. Estamos rescatando solos prácticamente, no hay apoyo del Estado; se viven muchas situaciones de mucho maltrato y violencia de los caballos", aseveró.



Dijo también que "vamos viendo los casos más urgentes. Nos implica muchísimos gastos y dedicación, por lo que toda colaboración es bienvenida. Todo se paga y cada vez son más los gastos". Elonce.com.