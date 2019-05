"La calle hoy en día es muy complicada", dijo un colectivero

200 colisiones en lo que va de 2019

La muerte de un cadete que fue arrollado por un colectivo del transporte urbano de pasajeros en calle Maciá, saca nuevamente a la luz la situación del tránsito en la ciudad y cómo se maneja.Más allá del lamentable hecho, día a día se observan infracciones a la hora de circular por la calles de la ciudad, y esto también le cabe a quienes transitan en forma peatonal., relató cómo se vive a diario el trabajo en la calle y sintetizó:Sobre el fatal accidente y sin buscar responsabilidades o culpables, indicó que "a veces desde arriba del colectivo no se ven algunas cosas. Este chico tuvo una desgracia, ahora hay que seguir adelante y no debe ser nada fácil".. Les daría dos segundos para que se pongan en nuestro lugar y vean lo que se siente. Esta parte es cómica y a su vez complicada", señaló., ninguno desea que pase ningún accidente, aunque sea mínimo. Es una lástima para la familia de Damián (Basualdo) y también para mi compañero porque deben ser momentos no muy gratos, pero es la realidad que hoy vivimos en la calle".En tal sentido, indicó que. A mí me apasiona manejar entonces lo hago de la mejor manera posible". Para citar un ejemplo mencionó queDesde el Área de Colisiones de la municipalidad de Paraná, su titular Gonzalo Báez, dio detalles sobre las estadísticas y datos sobre los choques."Los porcentajes de colisiones siguen siendo altos", afirmó en diálogo cony dio cuenta que en lo que va del año, se han registrado más de 200 colisiones.El mayor porcentaje de las mismas es entre vehículos; sólo entre un 10 y un 15 por ciento está protagonizado por motos. "Posiblemente sean más", señaló, aclarando que la Dirección de Colisiones no interviene cuando hay lesionados.De estas estadísticas, se desprende que casi un 70 por ciento se produce entre las 6 y las 12; un 30 por ciento entre las 12 y las 18; y en un menor porcentaje entre las 19 y la hora 0.Finalmente, Báez mencionó que "el 75% de los choques siempre son entre conductores hombres. Es muy poco el porcentaje de mujeres que participan de las colisiones, son mucha más prudentes a la hora de manejar y estar al frente de un vehículo".