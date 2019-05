Anses atiende a 500 personas por día: Los turnos pueden tramitarse desde la casa

Política ANSES entregó más de un millón de créditos en todo el país

Ante la extensa fila que se forma cada mañana en la puerta de Anses en Paraná, la oficina de Avenida Ramírez 1671,consultó a qué se debe y cuáles son los trámites que registran mayor demanda."Atentemos a 500 por día y contamos con 290 turnos", confirmó ael titular de la UDAI II de Anses, Enrique Susevich."Se realizan todos los trámites habituales, además de la solicitud de los créditos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, que han movilizado a una gran afluencia de público", comentó al respecto."Además de beneficiarias de la pensión para madres de siete hijos que se están presentando a digitalizar sus datos, para seguir cobrando el beneficio", agregó.Y se otorga un cupo de ocho turnos diarios para tramitar el subsidio por desempleo.Ante la extensa fila que se forma cada mañana en las puertas de las oficinas de Avenida Ramírez 1671, Susevich explicó que, "están desde la madrugada esperando para sacar un turno, cuando lo podrían tramitar desde su casa"."Los beneficiarios tienen que saber que los turnos que otorgamos acá, son los mismos que gestionamos a través de la web o el 130", remarcó el responsable de la UDAI II de Anses."Hay tramites que podemos hacer sin turnos, pero otros que no. Entonces, la gente se agolpa en las oficinas ya sea, para pedir un turno o para ingresar sin turno a primera hora", comentó, al tiempo que entendió:"Muchas de las prestaciones de Anses están dirigidas a las personas más vulnerables de la sociedad, y que tienen la necesidad de que se lo atienda, pero ya aumentamos la cantidad de turnos y la atención; más de lo que hacemos, no podemos", explicó el funcionario.Respecto de los créditos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, Susevich reveló que los interesados tienen dos opciones: "Pueden sacar un nuevo crédito por el monto que les dé, descontando lo que ya tienen; o un crédito por un monto X, le descuentan lo que deben de los otros y se les deposita la diferencia"."La mayoría opta por esta segunda opción y se quedan con una sola cuota", sostuvo el responsable de la oficina de Anses, al tiempo que comunicó: "La cuota del crédito no puede superar el 30% del ingreso. En función de su ingreso, es el monto del crédito".