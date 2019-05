El sueño de Lucía: "Desde que juego con las mujeres, vinieron más oportunidades"

El consejo de su hermano, jugador de Patronato

"Es una nueva etapa, porque desde que arranqué a jugar con las mujeres, vinieron más oportunidades", aseguró a, Lucía Maitena Almada, la niña de 12 años que fue preseleccionada para las Juveniles de AFA.dio a conocer la historia de Lucía Maitena Almada , que en ese entonces tenía 11 años de edad. Es que su familia había difundido sus reclamos, ya que cuestiones formales y de reglamento, truncaban la actividad que más ama la niña: Jugar al fútbol.Tras la difusión de la injusta decisión, finalmente, Lucía pudo jugar con sus compañeros en el Torneo Entrerriano, tras un permiso especial brindado por el presidente de la Federación Infanto-Juvenil, Rafael Rotar. De esta manera, Lucía jugó entre el 3 y 5 de noviembre el torneo provincial en La Paz, como cualquier jugador. Además, la niña y su equipo, lograron subirse al podio en el campeonato y cumplieron una destacada labor.Actualmente, Lucía Almada juega en Unión de la vecina provincia y junto a otras dos jugadoras de ese club, quedaron seleccionadas entre más de 120 chicas adolescentes, para entrenar con la Selección Argentina Femenina Sub 15. Fue tras pasar la prueba de la Selecciones Juveniles de AFA que se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Santa Fe."Yo estaba en prácticas y el profe me mandó un mensaje diciéndome que había una prueba para jugadoras en la cancha de la Liga Santafesina, y fui. Había muchas chicas", rememoró Lucía sobre ese día.Durante una jornada en el predio de La Fraternidad Deportiva, el DT Diego Guacci y su equipo de trabajo, Bárbara Abot, Maximiliano Gabriel Brucoli y Vanesa Sarroca, observaron el rendimiento de las futbolistas de la región del Litoral Sur."Solo me vieron, y mi profe después me avisó que tenía que volver a otra prueba, en unas semanas", fueron las palabras de la niña, al confirmar que fue preseleccionada para las Juveniles de AFA."Lo tomé bien, pero sabía que faltaba mucho todavía", aventuró. Es que el sueño de Lucía es el de jugar un partido en Primera División, de acuerdo a lo que había revelado aen 2018."Siempre compartimos el mismo sueño: llegar a primera y poder vivir del fútbol", aseguró su hermano, Jerónimo Almada, quien está en la categoría Sexta de Patronato."Estoy muy contento, es una alegría muy grande, porque siempre jugamos desde muy chiquitos y que llegue esta noticia..", remarcó el joven, al mostrarse "orgulloso" de su hermana, de los resultados que está logrando."Todo el tiempo hablamos del fútbol, ella me dice en lo que puedo mejorar", reconoció Jerónimo.Finalmente, el joven, a través de, aconsejó a su hermana, que "disfrute, que haga lo que más le guste, que es jugar al fútbol"."Es una jugadora muy inteligente, y tiene muy bien pie", valoró. "El futbol más que un deporte, es una forma de vida", cerró.