De no poder jugar por "ser mujer" a entrenar en la Pre Selección Sub15 de Fútbol

Desde los 7 años, se desempeñaba y se destacaba en las categorías infantiles del club APREN, que participa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

Con su equipo, conformado también por varone s, salieron campeones de la liga paranaense en 2017, pero el año pasado,"Hemos ido a muchísimos torneos provinciales, otros fuera de la provincia, han venido equipos de otros países y, cuando dialogó con este medio en octubre de 2018.Tras la difusión de la injusta decisión, finalmente, Lucía pudo jugar con sus compañeros en el Torneo Entrerriano, tras un permiso especial brindado por el presidente de la Federación Infanto-Juvenil, Rafael Rotar . De esta manera, como cualquier jugador. Además, la niña y su equipo, lograron subirse al podio en el campeonato y cumplieron una destacada labor.

, la niña de 12 años que defendió los colores de Naranjitos y Apren en la Liga Paranaense de Fútbol,Actualmente, Lucía Almada juega en Unión de la vecina provincia y junto a otras dos jugadoras de ese club,

Durante una jornada soleada en el predio de La Fraternidad Deportiva, el DT Diego Guacci y su equipo de trabajo, Bárbara Abot, Maximiliano Gabriel Brucoli y Vanesa Sarroca, observaron el rendimiento de las futbolistas de la región del Litoral Sur."Las jugadoras de Unión de Santa Fe:", comunicó el club.?Tras las evaluaciones de los especialistas, la niña paranaense nacida en 2007 fue uno de los nombres de la lista y así,Lucía, juega de 5 o de 10 y es hincha de River. Sus ídolos son Leonardo Ponzio, el Pity Martínez y Lionel Messi. El ex entrenador de la volante central contó cuáles son las virtudes de Lucía en el campo de juego. "Ella tiene una buena pegada y muy buena visión del partido para dar pases. Y también, tiene una zurda espectacular", remarcó su ex entrenador."Al fútbol lo disfruto porque es lo mismo que jugar con mujeres o con varones", dijo Lucía y afirmó que le gustaría participar de una liga femenina, como también, "poder conseguir algo" como jugadora del fútbol."Mi sueño es poder jugar un partido en Primera División", dijo Lucía cuando dialogó con Elonce en 2018. Sin embargo, la niña, no prefirió algún equipo sobre otro para concretar su sueño, sino que lo importante es llegar.. Ya que varios jugadores de la cantera "santa", entrenaron bajo la atenta mirada del DT, Mario Sciacqua. Jerónimo Almada, junto a Santino Giacinti, Mateo Burdisso, Gonzalo Castillo, Juan Paniagua y Alan Galarza, fueron los jugadores que el técnico observa para encarar la próxima Superliga.