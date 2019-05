Reciclarán el aceite vegetal utilizado en restaurantes y hoteles

El intendente de Paraná, Sergio Varisco firmó este martes un convenio con la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medio Ambientales con una finalidad ecológica y financiera para la comuna. Dicha ONG se abocará a recolectar el aceite vegetal usado de hoteles y restaurantes de la ciudad y por este acuerdo con la Municipalidad, entregarán a cambio biodiésel en una proporción acordada para su uso en las unidades municipales.



La firma se realizó en el stand que la comuna instaló frente al Club Social, donde se exhiben en detalle las características de la nueva Peatonal en construcción.



El jefe comunal observó que con el acuerdo suscripto con esta fundación se reafirma la política ambiental que impulsa su gestión en varios aspectos, en este caso con el tema del reciclado: "Con esto cerramos un ciclo, porque estamos reciclando todos los plásticos, el papel, los neumáticos y la basura electrónica y hoy firmamos el convenio para reciclar el aceite vegetal. Con esto diría que todos los elementos inorgánicos que tiene la ciudad son tratados adecuadamente para beneficiar el medio ambiente. En particular por este convenio la ciudad se beneficiará con el aporte por parte de la fundación de proporcionarnos biodiésel para nuestras maquinarias".



Recordó que con otros acuerdos, como el de plásticos, la ciudad se nutre de bancos y cestos de residuos para plazas y cada tipo de reciclado trae consigo un beneficio para la ciudad.



Por su parte, Gustavo Venecia, presidente de la fundación señaló que "desde hace varios años, nosotros venimos desarrollando en varios lugares del país un programa de reciclado de aceite vegetal usado con destino a la elaboración de biodiésel. Y este convenio que firmamos con esta ciudad hermosa, luego de venir hablando de esta iniciativa con funcionarios municipales, finalmente se va a concretar también aquí. Nosotros vamos a recolectar en todos los locales gastronómicos, con la periodicidad que se acuerde con el recolector el aceite utilizado en dichos ámbitos".



Agregó que "la fundación funciona como un paraguas que conforma una red de aceite vegetal usado de la Argentina. En cada lugar tenemos recolectores zonales y ellos acuerdan con los generadores -que son los bares, parrillas, hoteles, las fábricas de snacks, su recolección. Ese aceite usado si no es reelaborado en biodiésel, contamina, tapa las cloacas, produce mucho daño e incluso hay inescrupulosos que lo recolectan y lo destinan a reinsertar en la cadena alimenticia. De allí que este accionar nuestro les da una solución muy benéfica, porque de pasar a ser un residuo, se genera energía que es algo que el país necesita".



Rosa Hojman, subsecretaria de Ambiente Sustentable de la comuna consideró fructífero lo que deparará el convenio: "Primero porque el municipio hará un control de este residuo, que no es peligroso pero si contaminante respecto al agua. Sabemos que el aceite nunca se puede reciclar excepto que se queme y esta empresa en particular nos va a devolver aceite transformado en biodiesel para las unidades municipales en una proporción acordada por este convenio que acaba de ser firmado".



La funcionaria aportó que será abierto un registro para que otras empresas del mismo tipo y siguiendo una serie de requisitos que solicitan desde el área a su cargo, puedan también inscribirse. "Este convenio en particular nos ofrece este intercambio que es altamente positivo y es demostrarle a los vecinos que reciclar trae sus beneficios en lo económico también para el municipio", concluyó.