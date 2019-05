Madre pide a obra social el traslado "urgente" de su hijo a Fundación Favaloro

Margarita Beatriz Rodríguez es la mamá de Martín, un joven de 29 años que padece un trastorno generalizado del desarrollo y debe ser trasladado a Fundación Favaloro.



La mujer le solicita a IOPER, el traslado "urgente" a Buenos Aires, pero desde la obra social provincial le exigen la historia clínica de otro hospital al que ya le habían autorizado la derivación.



"Hace dos meses que pedimos el traslado con historia clínica pedida por su médico de cabecera, para que en Fundación Favaloro decidan qué se puede hacer con la epilepsia que tiene Martín", indicó Margarita a Elonce TV.



Y en la oportunidad, rememoró: "El 8 de abril, mi hijo hizo 60 convulsiones, estuvo internado en terapia intensiva y otras 30 más que no demandaron la necesidad de internarlo. Cada vez es más y no deja de convulsionar". "Vamos a esperar a que hijo se me muera", se preguntó.



Según indicó, Martin "tiene un quiste en el parietal izquierdo. Es epiléptico".



"Como madre voy a luchar por algo que le corresponde a mi hijo", sentenció, al tiempo que aseguró: "Mi hijo cuenta con certificado de discapacidad, y por ley le corresponde todo gratis".



"Me hicieron firmar el crédito asistencial pero cómo no pidieron antes, que exigen una historia clínica al Hospital El Cruce, para trasladarlo a Fundación Favaloro, siendo que su médico de cabecera ya la había firmado", indicó.



"En esta obra social es todo con recursos de amparo, si no, no funciona", denunció. (Elonce)