Muerte en Capibá: Exigieron "celeridad y garantías" en el proceso judicial

Familiares y amigos de Gabriel Gusmán se movilizaron este lunes a los Tribunales de Paraná para reclamar Justicia por el joven que fue asesinado de un disparo en la nuca cuando era perseguido por dos policías, durante un procedimiento en el barrio Capibá, registróA ocho meses del hecho, exigieron "celeridad y garantías" en el proceso penal contra los efectivos de la Policía de Entre Ríos, Rodrigo Molina y Diego Íbalo, ambos acusados de la muerte de Gusmán."Gabriel, ayer hubiera cumplido 21 años. Solo pido a la Justicia que esto se aclare, que no tarde mucho tiempo, porque los asesinos de mi hijo están sueltos y yo a mi hijo le tengo que llevar flores al cementerio", lamentó Alejandra, la madre de la víctima."Si hubiese sido al revés, que Gabriel los hubiese matado a ellos, a la hora ya hubiese estado preso en la cárcel, pero lamentablemente fue al revés, le quitaron la vida a mi hijo", apuntó."La Policía lo mató", insistió la mujer, al tiempo que recordó: "Le dieron la voz de alto, no lo requisaron, no le dieron tiempo a nada. Lo mataron porque sí, le apuntaron en la nuca y lo mataron"."La defensa propia es de frente, no de espaldas", subrayó. "A mi hijo lo fusilaron, estos hijos tienen las manos manchadas con la sangre de mi hijo", remarcó Alejandra.Es que bajo la consigna "basta de gatillo fácil" buscan que Íbalo y Molina sean juzgados por la muerte del joven."Estamos ante un caso de gatillo fácil porque el proyectil que mató a Gabriel ingresó por la nuca, él estaba de espaldas, siendo que los policías son funcionarios preparados para intervenir en esta clase de conflictos, por lo cual, entendemos que hubo una intención de matar", apuntó a, la abogada querellante en la causa, Lucia Tejera.De acuerdo a lo que comentó, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria, resta realizar una pericia por parte de Gendarmería, y que el Ministerio Público Fiscal, "tome la decisión política de acompañar o no", la acusación con la querella."Solicitamos que en febrero se dé por finalizada la IPP porque considerábamos que las pruebas colectadas podían dar cuenta cómo se había producido la muerte de Gabriel Gusmán y que las circunstancias, sean condiciones atenuantes o exculpantes de los funcionarios, tenían que darse en un debate oral", explicó, al indicar que la investigación avanza "lento"."Como militantes de DDHH entendemos que los tiempos de la Justicia no coinciden con los que uno quisiera, y sobre todo, con los tiempos de las familiares de las víctimas", indicó Tejera.