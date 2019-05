Colectivos urbanos: Desde hoy se debe tramitar la validación del descuento

Los usuarios y proveedores de Tarjeta SUBE que posean, mediante Decreto 392/19. Este requisito de verificar que habita en la capital entrerriana, no es requerido a los poseedores de tarjetas con beneficios nacionales o municipales como ser los casos de estudiantes, jubilados o beneficiarios de planes como Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros.Es por ello quecon la siguiente documentación:o que ya tenga registrada el usuario. No es necesario que concurra el titular a presentar la documentación.Recopilada la documentaciónen cualquiera de las Terminales Automáticas existentes de la ciudad.Con este trámite queda determinado que los beneficiarios del abono por 20 pesos es acreditado a habitantes de Paraná, ya que es un descuento del que se hizo cargo la Municipalidad de Paraná.El sistema continuará funcionando como lo hace actualmente hasta el 17 de junio de 2019.Los que concurran a hacer la validación del domicilio en Paraná deben hacerlo con el último DNI tramitado y debe leerse con claridad el número de trámite, que es de once dígitos y se encuentra al lado de la foto de los DNI digitales nuevos y en el lado posterior en los primeros DNI emitidos.A su vez la tarjeta SUBE no debe estar registrada a nombre de otro usuario. Debe ser una que ya haya sido asociada al usuario que solicita el descuento o, caso contrario, debe ser una comprada en un punto de venta que nunca haya sido asociada a otra persona.En caso de no cumplir los requisitos, el usuario no podrá activar la tarjeta hasta que regularice su situación y continuará abonando el abono general sin el descuento, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Transporte y Movilidad Urbana.