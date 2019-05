Habrá tres jornadas solidarias para donar cabello para "Pelucas de Esperanza"

Las fechas y lugares para donar cabello



Los días 12, 19 y 25 de mayo serán oportunos para colaborar con la ONG Pelucas de Esperanza . La manera de hacerlo, es donando cabello que será utilizado para la confección de pelucas destinadas a personas con cáncer.Sobre esta movida solidaria, Marcelo García Nevez, contó en el programadeque "Pelucas de Esperanza" es una organización no gubernamental creada en Gualeguaychú que desde el año 2010 se dedica a realizar estas pelucas que luego presta de manera totalmente gratuita a los enfermos mientras dura el tratamiento de quimioterapia.", dijo y contó que este año se declaró la filial Paraná de la ONG de la cual es parte junto con otros peluqueros de la ciudad.Las jornadas de cortes solidarios se realizarán en distintos barrios de la ciudad y la Costanera, para lo cual se acondicionó un Colectivo Solidario. Los cortes son gratuitos para quienes donen parte de su cabello. Entre lospara esta donación, García Nevez explicó queAdemás esos díasGarcía Nevez indicó quepara la confección de estas pelucas solidarias. Y señaló que muchas veces hay quienes quieren donar pero no quieren cambiar la longitud del cabello y en estos casos. De esa manera, no se afecta la estética de la persona y puede colaborar.Las pelucas se prestan o dan en comodato a pacientes de todo el país. Una vez finalizado el tratamiento, las devuelven y se acondicionan para que puedan ayudar a otras mujeres."Todos los días hago 8 o 9 cortes totalmente gratis para la donación", dijo el estilista y aclaró que "solamente somos recolectores, no armamos pelucas, se arman en Gualeguaychú".Una vez que pacientes de Paraná las reciben, se ponen en contacto con él que les enseña "a usarlas, manejarlas, cuidarlas y guardarlas"., afirmó.