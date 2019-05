"No vamos a dejar que los manteros estén más en la vía pública", dijo Rolandelli

"No vamos a dejar que los manteros estén más en la vía pública"



En la mañana de este miércoles, los manteros que ocupan la peatonal San Martín de Paraná, se movilizaron hasta la Municipalidad y cortaron el tránsito sobre calle Corrientes, quemando gomas.Reclaman acuerdos por puestos en la feria de calle Alem; pero desde la comuna ratificaron que no permitirán que estén ocupando el espacio público.En representación de los manteros, Federico Cherry, explicó aque "desde hace dos años tenemos firmado 12 puestos en Las Pulgas. Estamos reclamando que de pronto llegaron los operativos con la policía, nos sacan la mercadería y no nos dejan trabajar"."Teníamos un contrato firmado que nos iban a dar puestos para que trabajemos y de repente nos encontramos, desde hace una semana, que no podemos trabajar en ningún lado", dijo.Según indicó el mantero, los puestos prometidos se iban a realizar "en la parte de atrás" de la Feria de las Pulgas. Y remarcó: "No es que estamos reclamando algo nuevo, que empezamos a trabajar ayer, hace 8, 10 años que vendemos en la peatonal de Paraná".Además mencionó que se acercaron el lunes a la comuna y pidieron una audiencia con el Intendente, pero no los pudo atender porque tenía otros compromisos."Lo que pedimos es que levanten el operativo y nos dejen trabajar hasta que nos den la solución", finalizó Cherry.Sobre el reclamo de los manteros, el abogado Walter Rolandelli, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la comuna, explicó que "desde el jueves de la semana pasada se está haciendo un operativo a través de la dirección de Espacios Públicos, a cargo del Secretario Eduardo Solari, en el cual hemos removido a todos los manteros"."Este es un viejo reclamo que hacen los comerciantes y como municipio tenemos que hacer cumplir la ley y las ordenanzas en cuanto a que los manteros no pueden estar en la peatonal porque se transforma en una competencia desleal con el comerciante que cumple con sus impuestos y las habilitaciones correspondientes", aseveró.En diálogo con, Rolandelli afirmó: "Nos hemos puesto firmes, no vamos a claudicar en esto,remarcó.Tras ello, confirmó que desde su Secretaría "realizamos la denuncia penal en la Fiscalía de Turno para que procedan al desalojo y lo comunicamos a la policía".En cuanto al reclamo de los manteros y el supuesto acuerdo por puestos en Las Pulgas, el abogado dio cuenta que "dentro del municipio no tenemos nada que responderles a estas personas; ellos están mal ubicados y nosotros hemos hecho cumplir la ley y las ordenanzas. Sé que tienen derecho a trabajar pero cumpliendo las reglas y normas vigentes"."Desde la comuna hicimos lo que correspondía, retirar los manteros de la vía pública", insistió Rolandelli y confirmó que "habrá controles permanentes en la peatonal para que no haya más manteros en la ciudad de Paraná".