Automovilista del machete será imputado: Qué declaró y otros detalles del hecho

Video: Automovilista atacó a "machetazos" a motociclista tras discusión en Paraná

La explicación del agresor

La imputación

Posible condena

El video del automovilista que arremetió a machetazos contra un motociclista en la esquina de calles Buenos Aires y Garay de Paraná que difundió en la vísperarecorrió rápidamente los diversos medios del país. Fue una de las noticias del martes y desde la Justicia dieron precisiones sobre el caso, al tiempo que el fiscal actuante, Mariano Budasoff, confirmó que imputará al agresivo conductor.. Ofuscarse de esa manera no es la reacción para una persona por un incidente de tránsito", opinó el fiscal."Estamos demasiado convulsionados como sociedad y todos tenemos que contribuir a mantener la paz social", reflexionó.Precisó que tras recibir el video se comunicó con el jefe de Homicidios."."Esta persona brindó una explicación que no me pareció convincente.. Esta persona se hizo presente en Homicidios, entregó el machete y se puso a disposición", detalló Budasoff aEl fiscal ratificó que "antes de fin de semana esta persona será imputada formalmente. Al haber bajado con el machete y blandirlo de una manera amenazante. Sigo avanzando con la investigación, porque. Tenemos el nombre, pero es un nombre y apellido común. Estamos tratando de dar con el mismo".En caso de condena, al automovilista"pero no es una persona que tiene antecedentes penales". Es por ello, que admitió que, al tiempo que completó diciendo aque "casos de este tipo son aislados" por el excesivo nivel de violencia.