Da clases de boxeo y cuenta cómo decidió "pelear por la vida"

. Así lo indicó a, el profesor, Nicolás Pagliaruzza.. "Se pueden ir sumando más chicos, incluso de otros barrios. Las clases son gratuitas. Estamos en el club que está ubicado en calle Osinalde, frente a la placita del barrio", indicó Pagliaruzza.El boxeo "es un deporte de mucha disciplina, a los chicos les hace bien porque tienen la mente ocupada y hacen algo que les gusta", resaltó el profesor.Para Nicolás,"Empecé a hacer Kick Boxing, como medio de rehabilitación: tenía quebrada la pierna porque me balearon, estaba rengo y eso me ayudó. Pero el boxeo me gustó siempre, así que empecé con este deporte.", confió Pagliaruzza.El joven había perdido a su papá que había fallecido, y cuando el muchacho cayó en las adicciones, su mamá "luchó a brazo partido" por recuperarlo y lo logró. Hoy Nicolás Pagliaruzza, consciente de la importancia de "tener la cabeza ocupada en algo sano" enseña lo que sabe a gran cantidad de niños.", enfatizó.