Estudiantes de Artes Visuales pidieron "condiciones dignas de cursado"

Estudiantes de la UADER se manifestaron frente a la Escuela de Artes Visuales Profesor Roberto López Carnelli.Belén Céspedes, explicó aque "venimos a reclamar condiciones dignas de cursado. Esta medida de fuerza salió de una asamblea que tuvimos la semana pasada. Los temas principales fueron los hornos, que no los reparan desde el año pasado. Desde el año pasado que no se llama a concurso. No nos responden ningunas de las cartas y notas que hemos enviado desde octubre del año pasado cuando empezaron a suceder estas cosas"."Lo que tomamos como medida fue traer las clases a las calles, eso implica que tampoco tenemos lugar dentro de la facultad, dentro de la escuela de artes para cursar. Hay cátedras donde somos más de 70 alumnos en aulas que son muy pequeñas", agregó.Asimismo, dijo que "en la escuela hay 34 docentes de los cuales 22 están designados. Desde 2014 no se llama a concurso para que estos docentes sean acreditados y ganen su cargo por concurso"."Adentro de la facultad pasan muchas cosas. Se prendieron fuego computadoras, routers, porque no existe el tendido eléctrico correspondiente. Pedimos que nos respondan a los reclamos que estamos haciendo", indicó.Camila Marote, resaltó que "desde la cátedra de cerámica tuvimos que sacar la clase afuera y nosotros tenemos que hacer quemas. En este caso hicimos un mural con un método de un horno primitivo con las palabras claves de los reclamos. A la facultad van cerca de 300 personas y estamos en un edificio prestado".Mauricio Borgo, manifestó que "mandamos muchísimas cartas y ni siquiera nos respondieron. El año pasado cuando hicimos un corte accedieron a arreglar el cableado pero seguimos con riesgo de electrocución, se quemaron cosas".