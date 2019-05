"Los padres se han corrido de la educación", afirmó maestra jardinera

La directora del jardín maternal Crecer, Alejandra Tallano, relató durante el programadevivencias de los 23 años en que lleva desde que se inició como maestra jardinera."No hay margen de error. Trabajamos con personas muy pequeñas, que se están formando. Ellos están atentos a todo y nosotros somos su espejo", graficó.Comentó que "en la mayoría de los casos están tres o cuatro horas en el jardín", aunque "hay otros que se encuentran 8 o 9 horas"."Educar se educa en la casa. La escuela acompaña. Es muy importante que los padres eduquen", enfatizó y aclaró que "la Guardería no existe. Son jardines maternales para niños desde 45 días hasta los cuatro años".Interrogada acerca de lo que le generó el video del pequeño que lloraba bajo una galería en momentos en que llovía, Tallano manifestó: "Siento mucho dolor. Y nos pone mal, porque da miedo a los papás a dejar a sus hijos". Cada padre "debe tener confianza y conocer muy bien el lugar en el cual los dejan", advirtió.Puso de relieve que "como papá tenes el derecho y la obligación de conocer el lugar y las personas con las que dejás a tus hijos". Además, resaltó la importancia de la continuidad de los docentes y la relación fluida entre la maestra y los padres.Asimismo, consideró que las salitas deben estar con las puertas abiertas. "Los chicos adquieren hábitos. Se acostumbran a quedarse en el lugar. Tengo seños que hace muchos años que están conmigo y les tengo mucha confianza. Obviamente que la puerta que da al patio en invierno se cierra por la temperatura".Por otra parte, reconoció que en 23 años le ha sido más dificultoso tratar con los adultos que la adaptación de los pequeños. "El padre que llega al jardín lo hace con miedos y dudas. Después se van relajando", expresó."Casos de violencia nunca hemos tenido. Lo que vemos es que los padres se han corrido de la educación. Veo falta de tiempo, de contacto y de juego. Pero es la realidad. La mamá que lo deja 8 horas en el jardín, es lógico que llega a la casa y no tiene tiempo de contar un cuento. Se va perdiendo, por ejemplo, el sentarse en el piso a armar un torre", lamentó Tallano.Acerca de la permanente exposición de los chicos a las pantallas, la docente detalló: "Los nenes vienen en el auto con el celular de la mamá. A algunos se los tengo que pedir yo, porque la mamá no se los puede sacar porque patalean o lloran. En el jardín no hay televisor, sólo uno en la dirección para pasarles a los padres videos que filmamos en el jardín. En las salitas, nosotros jugamos", completó.