Conductor televisivo contó cómo ocurrió el accidente y dijo que recibirá el alta

Paraná Conductor televisivo sufrió un grave accidente y está internado en Santa Fe

Gustavo "Colo" Kapp, el conductor del programa "Tierra Gaucha" que se emite por Elonce TV y otras cuatro personas que viajaban en una camioneta Renault Kangoo, resultaron heridos en un accidente de tránsitoLa Renault Kangoo era conducida por el señor Daniel Monzón, de 45 años de edad, e iba acompañado por su hijo Gaspar Yobel de 22 años, que sufrió fracturas en su pierna derecha. Además, en la Kangoo viajaba la pareja del conductor, Silvia Pérez de 51 años, quien sufrió golpes en la cabeza que la dejaron inconsciente tras el choque y también tuvo fracturas en uno de sus brazos, supo Elonce.El vehículo que chocó a la Kangoo fue un Renault 12 en el que viajaban dos jóvenes, identificados como Enzo Rivoira (22), de Arroyo Leyes, quien venía acompañado por Luís Contreras (20).A través de las redes sociales del programa "Tierra Gaucha" que se emite por Elonce TV, se informó que tanto Kapp como sus familiares, están muy golpeados pero se encuentran fuera de peligro.Gustavo "Colo" Kapp, permanece internado en el hospital Cullen de la capital santafesina, pero dialogó con"Estoy dolorido pero bien, mañana (por este martes), me van a dar el alta. Además, la atención del hospital es excelente", dijo Kapp a Elonce al referirse a su estado de salud. "Me vieron unas manchas en los pulmones por los golpes, pero estoy bien", resaltó el conductor televisivo y contó que tanto su esposa, Mariana y, su compañera de trabajo Silvia Pérez, ya recibieron el alta y regresaron a Paraná, donde esta tarde ya se encontraban en sus hogares.Por otra parte, Kapp contó cómo ocurrió el accidente que se dio en la Ruta provincial Nº1, dos kilómetros antes de llegar a Santa Rosa de Calchines. "Íbamos a una doma que se hacía en San Javier y el choque, fue antes de las 8. Los chicos del Renault 12, volvían del boliche y encima, llovía. Los vimos y calculamos que el que manejaba se había dormido, porque venían por el medio de la ruta", afirmó el conductor televisivo y agregó que "bajamos la velocidad, porque no sabíamos qué hacer si frenar o bajarnos de la ruta, pero es un peligro igual", relató a Elonce."La cuestión que seguimos despacio y cuando llegamos cerca, como veíamos que se nos venía encima,y agregó "eran un peligro para cualquiera porque venían del boliche y nos tocó a nosotros", sostuvo