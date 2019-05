Testimonios: Las expectativas de quienes se postulan para un puesto de trabajo

Paraná Varias cuadras de cola por puestos laborales en el centro de Paraná

Anoche a las 23 llegó el primer postulante para ocupar un puesto en el nuevo tenedor libre que abrirá sus puertas en Paraná. Se trató de un joven de poco más de 20 años, al que lo acompañaban otros seis ex empleados de Petra, el local que cerró sus puertas el año pasado."Somos siete y nos conocimos acá", comentó el joven desde la puerta del local de calle25 de Mayo 28. "Vine porque necesito el trabajo, hace cuatro meses que estoy sin laburo", indicó ael muchacho que se ofrece para un puesto en el área de limpieza."Todos estamos desempleados y a una oportunidad de trabajo así hay que aprovecharla", subrayó Rodrigo, quien se desempeñó como parrillero en el antiguo tenedor libre.En la oportunidad, el ex empleado de Petra, rememoró que, "quedamos sin trabajo de un día para el otro". "Aun no cobramos la indemnización pero subastamos todas las cosas que estaban adentro. No nos dio una satisfacción completa pero fue algo de lo que nos merecíamos como indemnización. Falta que liberen los cheques de lo que se vendió", explicó.Otro ex trabajador de Petra, el que se ocupó en los puestos de cocina y parrilla, refirió que "todos tenemos una familia que mantener y si o si tenemos que trabajar"."Con la esperanza de conseguir algo", remarcó, al tiempo que marcó: "El trabajo no va a llegar a tu casa, y un trabajo así te da más estabilidad".Según registró, la fila de quienes se ofrecían para un puesto laboral se extendía por calle 25 de Mayo, llegaba hasta San Martín y continuaba por la peatonal con sentido hacia calle Alem.Una mujer, madre de seis hijos, comentó que trabaja los fines de semana, "pero no alcanza". "Me enteré y aproveché la oportunidad, a las 7 llegué, y era sabido que iba a haber tanta gente porque no hay trabajo", reconoció.Otra mujer, que según comentó, hace un año que está sin trabajo, refirió que se postulaba para un puesto de limpieza o cocina. "Este tiempo estuvo tirando, como se puede", comentó."Hice changas que me dieron para la comida, luchándola porque es lo que se tiene que hacer en Argentina", coincidió otro joven de poco más de 20 años. "Con mucha fe y mucha suerte, vamos a ver qué pasa. Esta es una oportunidad para toda la gente que busca trabajo, para estar bien porque es mucho como estamos sufriendo", indicó el muchacho que ante realizaba trabajos de albañilería."Yo trabajaba en un almacén, pero se puso difícil y acá estamos, no se me caerá el anillo, por así decirlo", subrayó otra mujer, quien indicó que hace un año que está en búsqueda de trabajo."Con experiencia y espero tener la posibilidad, con toda la suerte del mundo", anheló otro postulante, desempleado desde el año pasado.