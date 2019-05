"Abrazo de luz" para llamar la atención sobre estado del edificio de la Catedral

Este fin de semana se celebra en todo el país la tercera edición del Día Nacional de los Monumentos, organizado por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos de la Secretaría de Gobierno de Cultura, con el apoyo de instituciones, asociaciones y particulares de todas las provincias argentinas.



Durante ese fin de semana abrirán al público más de ochocientos monumentos y sitios históricos, en unas jornadas que permitirán a miles de ciudadanos conocer y valorar el patrimonio cultural.



En el marco, la Pastoral de Turismo de Catedral invitó a un Abrazo de Luz. La propuesta tendrá lugar en las escalinatas de la Catedral de Paraná a partir de las 18.30. Previamente, a las 11, también se desarrollarán visitas guiadas al templo.



La idea con la actividad de la tarde, según se informó desde la Pastoral, es tomar conciencia y hacer conocer la necesidad de la puesta en valor de la Catedral de Paraná. A la actividad están invitadas las iglesias, que en algunos casos han convocado a los fieles a sumarse. No obstante, la convocatoria está dirigida a la comunidad en general.



Como parte de la actividad se ha previsto la presentación del Coro de la Catedral.



La Catedral de Paraná fue declarada Monumento Nacional en el año 1942. "Es de los primeros monumentos históricos que hubo en la provincia, junto con el Palacio San José, en Concepción del Uruguay", recordó Sara Mentasti, consultada por El Diario.



Desde hace tres años, la Pastoral de Turismo organiza visitas guiadas y el año pasado, para esta fecha, se realizó una exposición de cuadros. "Este año se hace a las 11, para todo público, la visita guiada por la Catedral, para todos los interesados en acercarse, y a las 18.30, se eligió como una manera de expresar la necesidad del resguardo y cuidado de nuestro patrimonio histórico, este Abrazo de luz, porque más allá de ser un monumento de fe muy importante para la catolicidad, es monumento histórico nacional", explicó Mentasti.



El edificio está deteriorado, pero no es labor ni de la Catedral ni de los gobiernos local o provincial, su restauración por tratarse de un monumento nacional. Precisamente, es esa Comisión a nivel nacional, la que debe atender y en su caso derivar los fondos para su puesta en valor, informó la entrevistada.



"Es necesario poner en valor la Catedral y hacer tomar conciencia que es de todos", con un gran valor histórico y arquitectónico. La restauración que necesita el edificio está expuesta en su interior, en una suerte de planos en el ala izquierda. Hay dos paneles que han realizado profesionales que mantienen contacto con la Comisión Nacional que hasta el momento no ha tenido entre sus prioridades esta edificación. En esos paneles se puede apreciar cada parte de la Catedral que requiere de restauración. Quizá se recuerden arreglos que en este marco, se han hecho en la cúpula, que son considerados pequeños y que impactaron en los vitrales, que fueron restaurados.



A propósito del deterioro, Mentasti comentó a El Diario que hace unos meses se levantó el piso a la altura del altar del Sagrado Corazón, donde se encuentran el ala central y los laterales -transepto-. "Se tuvo que arreglar con autorización. También se han hecho algunos otros arreglos, pequeñeces", comentó.



Señaló que "Iluminar la Catedral es mostrar el deterioro, una manera simbólica es el Abrazo de luz a la catedral -que proponen- y se invita a todo el que quiera a prender una vela iluminando. La manera de demostrar esta situación es invocar a la patrona de Paraná, la Virgen del Rosario, para que interceda para que el Estado mire lo que no puede perderse"", reflexionó.



Lo que hoy conocemos como Catedral es el cuarto templo. "Primero, hubo una capillita que trajeron santafesinos cruzando el rio, de paja y adobe, algo sencillo, a la altura de donde están las escalinatas. Luego, Francisco Arias Montiel, el primer párroco, hizo una capilla de material. Es a donde llega la Virgen del Rosario en 1764; y en 1807 se pone la piedra fundamental para el tercer templo que se termina en 1829 y del que queda una pared en un patio interno, hacia el arzobispado. Ese templo en 1859 con las tratativas de Urquiza se lo declara Catedral. Fue demolido -solo queda una pared-. Y en 1883 se coloca la piedra fundamental del cuarto templo, el actual, que se inaugura en 1886", repasó la historiadora. La catedral cumplió en 2019, 133 años.