Niña con tratamiento oncológico sufrió complicación y piden dadores de sangre

Celeste Pumini es una niña oriunda de Gualeguay que se encuentra en Paraná y sus familiares piden dadores de sangre a partir del lunes."La nena está con un tratamiento oncológico, por leucemia. Se descompensó porque le bajaron las plaquetas y sufrió un derrame cerebral, el cual derivó en que fuera internada a terapia intensiva. Necesitamos como mínimo ocho dadores de sangre, de cualquier grupo y factor. Para mañana ya tenemos. El pedido es para que vengan a partir del lunes", dijo aNancy Godoy, amiga de la madre de la pequeña.Aclaró que los voluntarios, en caso de haberse aplicado la vacuna antigripal, "tienen que haber pasado 48 horas desde la colocación de la misma".Lautaro, el papá de la niña, expresó anteque "esto pasó de golpe y hay que rezar para que no tenga otro sangrado y esperar dadores de sangre".Asimismo, señaló que quienes deseen contactarse con él pueden hacerlo al. "Cualquier cosa me manda un mensaje o me llaman. Como sea", completó.