Sobrevivientes del crucero ARA General Belgrano brindaron su testimonio

Diversos actos recuerdan este jueves el hundimiento del crucero ARA General Belgrano durante la guerra con el Reino Unido por las Malvinas. El ataque efectuado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror dejó 323 tripulantes muertos del total de 1.093 hombres y mujeres que iban a bordo.En Paraná se concretó un homenaje en la zona del Puerto Nuevo. "Estamos en presencia los que pudimos regresar, somos los sobrevivientes del General Belgrano. Nos acompañan los familiares de los caídos para que la memoria no quede atrás y la llama de Malvinas siga encendida en todos los entrerrianos", explicó aOscar Daniel Barzola, vicepresidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná y sobreviviente.Asimismo, expresó que "en aquel entonces sobrevivimos 34 horas en altamar para poder estar hoy en estas condiciones. Estamos preparados física y mentalmente, por eso pudimos regresar. Otros compañeros quedaron en las entrañas del crucero".Por su parte, José Portman, sobreviviente del Crucero General Belgrano, indicó que "conmemoramos un año más de esta tragedia. Es muy bueno poder unirnos a través del magestuoso río Paraná con nuestros compañeros que quedaron en altamar"."Sobrevivimos a una tragedia, estábamos preparados, teníamos varios años dentro de la Armada y eso nos sirvió mucho. Son cosas que quedan marcadas a fuego dentro de uno, cosas que lo siente uno y no lo puede explicar. Esa noche se desató una tormenta con olas de 10 metros hasta que nos pudieron rescatar", comentó.Además, Teófilo Larrea, sobreviviente, manifestó que "es un día difícil, áspero, realmente hay que sobrevivirlo. Después de la guerra ya sabemos, cada cual vivió su propia guerra para tratar de salir adelante".Cabrea José Alberto, sobreviviente, señaló que "cada uno tiene su versión de cómo se salió porque no todos salimos de los mismos lugares. Hay que tratar de luchar y también contra las enfermedades que nos trajo todo esto por los enfriamientos. Parece que Dios nos ha dejado para reivindicar a nuestros compañeros. Para mí los héroes son aquellos que murieron".