Se pidió en Paraná por el "fin de la tracción a sangre animal"

Este jueves se realizó en la ciudad de Paraná la primera conferencia nacional por la abolición de la Tracción a Sangre (TAS), donde se reimpulsó el debate del proyecto de Ley que se presentó en el Congreso de la Nación para prohibir la utilización de animales para mover vehículos.En el encuentro se dialogó sobre la necesidad de "impulsar el debate del proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación que apunta a que no se realice más esta práctica en todo el territorio argentino, ya que el caballo es un ser sintiente sujeto de derechos", dijo la abogada Juliana Darrigo, delegada de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA).La conferencia que se dio cita en la Casa de la Cultura de la capital provincial y fue organizada por la fundación "Mi reino por un caballo", que desarrolla tareas de cuidado y recuperación de equinos; y ALUISA.En relación a los ejes que se trabajan para llevar adelante una discusión a nivel nacional, Eliana Couso, presidenta de la Asociación Civil ALUISA que lucha por la integridad social y el derecho animal, destacó que Entre Ríos, "puede convertirse en la primera provincia de nuestro país en tener una prohibición absoluta de la tracción a sangre de tipo urbana".Y agregó que ello se logra "a partir de la gran conciencia ciudadana. Hoy los vecinos están permanentemente escribiéndonos para que sigamos motorizando y generando distintos tipos de activismos para llevar adelante una reconversión del sector carrera para poder concluir en una prohibición definitiva de la TAS. Sólo falta voluntad política, en Paraná hay una ordenanza que no se cumple".En relación al proyecto provincial, indicó que "contempla un plazo de reconversión del sector para que se haga un relevamiento correcto y luego una prohibición en todas las zonas urbanas y reubicar a los caballos para que tengan una vida digna".Por su parte, Florencia Sampietro, fundadora y presidenta de la Asociación sin fines de lucro, CRRE (Centro de Rescate y Rehabilitación Equino) que tiene sede en Buenos Aires, señaló que todos los años aumenta la cantidad de equinos y mueren muchísimos caballos todos los días."La maldad y la desidia con la que se trata a esos animales es cada vez peor, se ven situaciones de crueldad al límite, animales violados, despellejados, torturados. Muchas veces asesinan a los caballos antes que lleguemos porque no quieren que los llevemos, para que no queden en manos de las proteccionistas los terminan matando", afirmó.A su turno, la presidenta de "Mi reino por un caballo", Jésica Gillij consideró valiosa la oportunidad y remarcó que: "Es una satisfacción muy importante llevar adelante esta conferencia, nosotros venimos militando está lucha desde hace mucho tiempo y que es la prohibición de la tracción a sangre".