"Se perdió la cultura del trabajo", apuntó un cura sobre los planes sociales

Paraná Se realizó la bendición de manos y herramientas en el Día de Trabajador

El sacerdote Ricardo López de la parroquia de Guadalupe, quien este miércoles 1º de Mayo ofició la tradicional misa por el Día del Trabajador en la Catedral Metropolitana, antese refirió al otorgamiento de los planes sociales por parte del Estado."La cuestión de la asistencia crea dependencias, y las dependencias no son buenas porque nos hace dependientes del que nos da, del gobierno de turno, de otras personas", apuntó. Y en ese sentido, comparó: "No nos imaginamos a Jesús haciendo cola para recibir algo de alguien, sino buscando mantenerse, y mantener a su familia, con su propio laburo".De acuerdo a lo que refirió el religioso, los beneficiarios de los planes sociales, "no valoran lo que significa el trabajo, sino, siempre pedir. Y pedir significa depender".La comunidad de la parroquia Guadalupe de barrio La Floresta lleva adelante una serie de emprendimientos laborales, entre los que se encuentra una panadería social que capacita y emplea a chicos recuperados de las drogas, para que después de un proceso, puedan salir del asistencialismo. Además de una fábrica de trapos de piso en la que se desempeñas mujeres, y una peluquería en la que también se capacita en el oficio."Las capacitaciones son para que no dependan de nadie", remarcó el cura."El trabajo nos da libertad porque uno es el que recrea y pone sus capacidades, sus cualidades, su potencialidad para producir algo para un bien propio, o para otro. El trabajo es solidario, porque no es solo pensar para uno, sino que también, con un salario digno, pensar en su propia familia", argumentó el sacerdote."La única manera de prevenir este tipo de hechos es que haya trabajo, porque mientras haya menos fuentes laborales, habrá más robos", apuntó el sacerdote, al apuntar a "la droga y la falta de trabajo" como desencadenantes de los hechos de inseguridad."La gente que tiene laburo, no anda de noche haciendo un mal a otra", comentó. "No se justifica, pero una manera eficiente para que las personas tengan otra vida, que ocupen si tiempo, es ofreciéndoles posibilidades de laburo", indicó.