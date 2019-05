"Milagro" tras el choque de la ambulancia: La bebita prematura necesita ayuda

Paraná Ambulancia trasladaba a embarazada al hospital y chocó en Avenida Ramírez

Un accidente entre una ambulancia perteneciente al servicio provincial de salud, y un automóvil ocurrió los primeros minutos del Día del Trabajador, en avenida Ramírez de la capital entrerriana.. Además, en la unidad, iba la pareja de la joven. Ambos sufrieron golpes, aunque no resultaron de gravedad.Producto del impacto el enfermero que asistía a la parturienta resultó golpeado y llamaron a otra ambulancia para que llevara a la embarazada hacia el hospital materno infantil. Como consecuencia delPasada la primera hora del 1º de mayo, nació Milagros Agustina, quien se encuentra en el área de cuidados intensivos de Neonatología del hospital materno infantil de Paraná.Patricia, madre de la parturienta dialogó consobre lo sucedido y los momentos previos al nacimiento. La mujer dijo que su hija ya estaba con contracciones en su casa y "en el choque, se le fisuró la placenta. Cuando llegó al hospital San roque,"Con el tema del choque (de la ambulancia), se aceleró el proceso porque la iban a ser durar un poco más el embarazo y"La nena está bien y muy bien atendida. La mamá sufrió unos golpes en el accidente, pero no pasó a mayores y también está bien. El papá de la bebé tuvo golpes y está dolorido, pero está bien", contó Patricia.La abuela de la bebita prematura, contópara vestir a la nena y todos los elementos necesarios para sus primeros días de vida. Por tal motivo, hicieron un pedido solidario para ayudar a la mamá.No esperaban que el nacimiento sea anticipado casi tres meses y la llegada de Milagros Agustina, cambió el orden de las cosas. "Teníamos pensado comprar las cosas más adelante,entre risas y agregó en diálogo cony también algunas cosas para la bebé", resaltó la abuela.En referencia a lo sorpresivo del nacimiento tras el accidente de la ambulancia, Patricia contó que"No era la primera vez que mi hija tenía contracciones, pero iba y la atendía para que pudiera llegar al menos a los ocho meses de embarazo, pero cuando tuvo el accidente la ambulancia, se le adelantó el parto y rompió bolsa.Testigos contaron aEl impacto ocurrió en la mano este de la avenida y ambos vehículos quedaron a mitad de la arteria, por lo que el personal policial del 911, debió colaborar con el ordenamiento del tránsito en la zona. También trabajó en el lugar el personal de Criminalistica.Testigos contaron a, por lo que la conductora de la VW no habría advertido su paso por la intersección, indicaron personas que estaban en el lugar del accidente.