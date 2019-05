La restauración de la histórica Capilla San Miguel está culminada en un 90%

El gobernador, Gustavo Bordet, junto al vicegobernador, Adán Bahl recorrieron la obra de restauración de la histórica Capilla San Miguel, la cual lleva un avance del 90 por ciento, según reveló el mandatario provincial aLa Capilla Norte de la Iglesia San Miguel, ubicada en el casco céntrico de la capital entrerriana, es el monumento religioso más antiguo de la provincia que se conserva en pie. Fue fundada en 1822 en el barrio el Tambor o barrio de los Negros y en 2000 fue declarada Monumento Histórico Nacional."Estamos muy contentos de ver el avance de obra de esta restauración que comenzó hace algún tiempo", expresó Bordet, al resaltar la relevancia de este "patrimonio arquitectónico y cultural muy importante para la ciudad de Paraná y la provincia. Tenemos prácticamente finalizada la etapa de restauración".Adelantó enseguida que "estamos comenzando la obra complementaria que incluye una plaza que tendrá acceso por calle Buenos Aires".Puso de relevancia en lo que significa "conservar este patrimonio cultural, unido al turismo y a la historia de la ciudad"A su turno, Bahl señaló que "este es un lugar emblemático. La puesta en valor significará no sólo reconstruir el edificio, sino que será una excelente oportunidad para conocerlo y generar un corredor turístico. Cuando la gente visite esta obra se va a sorprender muy bien".El arquitecto Alejandro Yonson quien está a cargo de la dirección de obra indicó aque "desde junio de 2018 estamos haciendo la obra de restauración y refuncionalización de la capilla"."Es un trabajo de reciclaje integral del edificio, porque el deterioro que tenía era muy grande. Por ello se realiza una intervención tanto en el interior como en el exterior, tratando que sea respetuosa del patrimonio", precisó.Puso de relieve que se buscó respetar "la originalidad del edificio. Donde nos hemos encontrado con elementos que no son originales, hemos tratado de preservar la autenticidad. Toda intervención nueva se hace con el criterio de que es de hoy. No hacemos falso histórico", aclaró.