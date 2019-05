Taxistas advierten la baja en la cantidad de viajes diarios y suman horas extras

Esterescató el testimonio deque acostumbran a tener su parada en la zona de la Terminal de ómnibus de Paraná. En la oportunidad, los empleados del volantepara poder hacerle frente a la crisis económica que golpea a los sectores asalariados.la gente no tiene plata y todo gasto se siente en el bolsillo; y en nosotros también, porque el combustible viene subiendo", refirió un taxista aEl hombre, que todos los años trabaja el 1º de Mayo, comentó que lo hace, "para no contar con la rutina, porque el día que no se trabaja, es un día que falta".En la oportunidad, refirió que por estos días,, comparó.El taxista se mostró, porque los gastos superan los ingresos laborales. "El gasto es muy grande, hay que empezar a achicar y hay gustos que ya no nos podemos dar", lamentó.Otro empleado del volante, que hace ocho años se desempeña en el rubro, subrayó que, "este último año fue difícil, y los últimos tres meses, fueron terribles"., reveló. También se mostró preocupado por la nueva suba de combustibles., coincidió otro trabajador, que hace 15 años que es taxista."No podemos cambiar el auto, y si se rompe, tenemos que estar hasta tres días parados, es mucha plata.", lamentó.