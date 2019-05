Se realizó la bendición de manos y herramientas en el Día de Trabajador

Bendición de manos y herramientas de trabajo

Varisco y Bahl participaron de la misa del 1º de Mayo

Bajo el lema, "San José Obrero, bendiciones con un trabajo digno que sea herramienta devoradora del hambre", se realizó este miércoles 1º de Mayo la bendición de manos y herramientas de trabajo durante la misa por el Día Internacional del Trabajo en la Catedral Metropolitana de Paraná, registró"Con mucha esperanza, confianza y fe en el Señor, celebramos a San José dando gracias por el trabajo por el que lo tiene para que puedan crecer, y pidiendo por los que no lo tienen. Sabemos esa realidad y la pedimos con mucha esperanza y alegría", valoró el sacerdote a"El trabajo nos permite celebrar y festejar, y para el que no lo tiene, recemos juntos para que pronto puedan tenerlo", valoró el cura, al tiempo que bregó para que "el Día del Trabajador siempre sea un día de fiesta".Tras la homilía, el sacerdote bendijo las herramientas de trabajadores municipales de la dirección de Protección Civil y de Bomberos Voluntarios, registró. También se acercó a la olla popular que fue instalada en Plaza 1º de Mayo por sindicatos y movimientos sociales nucleados en la Multisectorial de los trabajadores."Como todos los años, participamos de la bendición de las herramientas de trabajo para seguir prosperando y brindando el servicio a la comunidad", animó el subjefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, Hernán Méndez."Vivimos relacionados con situaciones que no son las más agradables, la tarea de estar con la gente, sobre todo los sectores más vulnerables, implica mucho sentimientos encontrados, por eso el pedido a Dios para siempre estar mejor y poder desarrollar nuestra tarea", indicó el director de Protección Civil, Osvaldo Wasinger.En la oportunidad, comentó que "los trabajadores piden la posibilidad de tener acceso a mejoras en su relación laboral, la planta y los ascensos esperados".En la oportunidad, el intendente Sergio Varisco subrayó que, "en la senda del municipio, en la recuperación de la clase trabajadora, otorgamos aumentos que van más allá de la inflación y terminando con la precarización laboral con mucha obra pública para que haya trabajo en el ámbito privado".Cuando se le consultó al mandatario municipal cuáles son los reclamos de los trabajadores, éste reconoció a "la necesidad de seguir recuperando derechos". Y en ese sentido comentó que, "este año, otorgamos un aumento total del 20% cuando la inflación fue del 11%".En tanto, respecto al sector privado, refirió que "hay una gran actividad en la construcción" y comunicó la aprobación de más de 10 edificios conforme a ordenanzas, "nunca por vía de excepción". Mencionó, además, que "hay seis empresas viales trabajando en Paraná".Por su parte, el vicegobernador Adán Bahl, comentó: "Venimos a agradecer y a pedir por todas las personas que no tienen trabajo, teniendo en cuenta que el día que nos convoca es un día de lucha por una situación complicada del país con la caída permanente del empleo, y una recesión".El funcionario provincial instó a "redoblar los esfuerzos, que todos los argentinos nos unamos y nos pongamos a trabajar para que el país y la ciudad crezcan en dignidad"."Mucha gente manifiesta la fuerza de seguir adelante trabajando para ser de Paraná un mejor lugar donde vivir, y muchos preocupados por perder su trabajo, pero también, muchos quieren que Argentina inicie un proceso virtuoso para que se generen puestos de trabajo", apuntó.En la ocasión, Bahl trajo a colación las palabras del padre Ricardo durante la homilía. "La justicia social debe estar anclada en el trabajo para que la gente tenga dignidad y pueda ganar lo que necesite para su familia con su trabajo".