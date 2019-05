Inauguraron un mural en monumento a los caídos de la Fuerza Aérea en Malvinas

La ciudad de Paraná homenajeó a los soldados del Fuerza Aérea Argentina caídos en la Guerra de Malvinas en 1982. Fue mediante la inauguración de un mural emplazado en la esquina de avenida Laurencena y Gregoria Matorras de San Martín. El acto llevado a cabo en la mañana de este miércoles 1º de Mayo, fue encabezado por el Intendente Sergio Varisco, el titular del Centro de Veteranos de Guerra, Horacio Montenegro, el jefe de la Segunda Brigada Aérea de Paraná; comodoro Alejandro José Bisso y autoridades municipales.El mural se emplaza frente a la Escuela de Aerobismo, cuenta con bancos y parquizado, todo realizado por personal municipal. Mide aproximadamente un metro de alto y dos de ancho. En él se recuerdan tres aeronaves de la Segunda Brigada Aérea: B110, T24 y B108. Estos aviones fueron parte de la contienda del 1º de mayo de 1982 conocida como la Batalla Aérea de las Malvinas, lo que luego constituyó el "Bautismo de Fuego" de la institución. Allí murieron 14 soldados, entre ellos el primer caído en combate, Héctor Ramón Bordón."Desde chico siempre se nos dijo que el acto supremo en la vida es dar la propia vida por la familia, los amigos y por la patria. Hoy estamos en estas circunstancias en un homenaje que no es para los héroes, ellos no necesitan esto, lo necesitamos nosotros para saber de dónde venimos y a dónde vamos para ayudarnos a ser mejores y para no olvidarnos nunca del legado de lo que significan nuestros hombres y mujeres", señaló Varisco en su alocución."Las tumbas mandan y los héroes que tuvieron su Bautismo de Fuego aquel 1º de mayo nos señalan el camino de una patria que nació a la libertad de la idea y la justicia. Ellos dieron todo para conquistar la soberanía que nos corresponde. Alguna vez vi en un graffiti que dice 'Mientras haya un argentino, las Malvinas serán argentinas'. La soberanía debe ser integral por eso Malvinas nos seguirá acompañando siempre y hacia ese rumbo iremos pero también la soberanía es tecnológica, económica y es política", destacó el Presidente Municipal."Esta Argentina con una historia joven de apenas 200 años puede mostrar al mundo cuál es el camino de la libertad y la justicia. Mostrar una Argentina que no admite divisiones entre hombres con uniforme y sin uniforme; un país que es uno solo y con la cual heredamos una gran patria y debemos en la evolución social dejarles una patria mejor a nuestros hijos, a los familiares, a nuestros hombres de armas a nuestros Héroes. Muchas gracias y viva la patria", concluyó Varisco.Por su parte, el titular del Centro de Veteranos de Guerra, Horacio Montenegro destacó y recordó que "este homenaje es para recordar el ataque sufrido en Puerto Argentino y en Darwin donde fallecieron muchos camaradas. Las Fuerzas Armadas estaban listas para combatir, pero no se nos informó día y hora y eso provocó muchas bajas".