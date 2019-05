Baches en la ciudad: "Trabajo hace 25 años y todavía no se pueden eliminar"

Registro de un barrio

Qué causa los baches

No se pueden eliminar

Cuadrillas en la calle

Los baches en las calles de la capital entrerriana son un tema de discusión constante e interminable entre los paranaenses. Mientras se intensifican los trabajos en la recuperación de la trama vial y se implementan planes de mejoras, diferentes son las razones que provocan la "aparición" de pozos en diferentes arterias de la ciudad.En el marco del servicio que brindan a la comunidad, autoridades vecinales preocupadas por mejorar las condiciones de su barrio, decidieron tomarTal es el caso de la Vecinal "Leopoldo Lugones" que la semana pasada realizó un registro de los baches que encontraron en el barrio. Según indicaron a, como se puede ver en el mapa.Según indicaron a este medio,y algunos de ellos, en arterias que tuvieron mejoras hace pocos meses. Además,de la vecinal mencionada.El ejemplo tiende a replicarse en muchas zonas de la ciudad, que pese al esfuerzo de diferentes gestiones municipales, pareciera un tema que no tendría solución aparente o inmediata.y se refirió a las diferentes causas que originan los pozos en la ciudad."Los caños rotos, el daño que produce el tránsito pesado, los desagües, los malos arreglos, las calles con desnivel, las lluvias y los materiales que se arrojan a la calle, como agua con detergente o jabón, o gasoil; son cosas que dañan las calles", afirmó Siano que lleva más de 25 años en la repartición municipal.Según el Subdirector de Conservación Vial de la Municipalidad de Paraná, es un tema muy difícil de terminar y que atañe a varias gestiones. "Desde los años que estoy yo (más de 25), todavía no se pueden eliminar los baches", afirmó a Elonce TV y agregó que "las lluvias levantan enseguida, el parche que se hizo en el bache", remarcó.El reclamo de los vecinos "los recibimos constantemente y nosotros vamos al lugar y hablamos con ellos. Pero son muchos los pozos que hay. Sobre todo, en las calles que tienen tránsito pesado, porque se dañan muy rápido. En muchas calles, la única solución es levantar todo y repavimentar", sostuvo Siano.En referencia al trabajo diario de Conservación Vial de la Municipalidad, Siano afirmó que las tareas de bacheo se realizan con al menos seis cuadrillas, conformadas por no menos de seis operarios. "Si la calle está muy dañada, una cuadrilla puede avanzar en bachear una o dos cuadras