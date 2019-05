Varisco se reunió con comerciantes de la peatonal San Martín

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, recibió a representantes de los comerciantes de la peatonal San Martín. La reunión tuvo como eje plantear un trabajo en conjunto entre municipio y el sector comercial, en procura de ver facilitado el crecimiento en las ventas, como así también se enfocó en que la comuna continúe con los controles para erradicar la venta ilegal en la zona.



Varisco se mostró satisfecho con la reunión con este sector vital para el movimiento económico de la capital provincial: "Se trataron temas como erradicar la venta ilegal en zona de peatonal y microcentro de la ciudad, que desde nuestro inicio de gestión se mantienen constantes. Y también se les informó de los tiempos y plazos de la obra de remodelación de la Peatonal, que les preocupa en el sentido de que no afecte el normal funcionamiento de los comercios", destacó.



Asimismo, el jefe comunal reconoció que este tipo de reuniones son funcionales para ambos sectores, porque "nos señalan cosas que conocemos y otras que desconocemos. Una idea es trabajar por más estacionamientos, hemos tenido mayores plazas, he habilitado una nueva y en ese sentido venimos continuando con esta política para que más personas se vean beneficiadas", concluyó.



Por su parte, Pablo Rivala, comerciante de la zona peatonal, agradeció la atención del intendente para resolver diferentes inquietudes y remarcó que estás situaciones no son habituales: "Estamos contentos por escucharnos, por haber tomado nota de nuestros pedidos y por brindar su compromiso con todo lo planteado".



Puntualmente reiteró que uno de los problemas que tienen es la "competencia desleal y las cuestiones de arreglo de la peatonal de la cual estamos de acuerdo, pero pudimos coordinar detalles con el intendente para que no nos perjudique. Seguiremos en contacto que es lo que esperábamos", cerró.