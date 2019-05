Imágenes: El movimiento en Paraná es casi normal pese al paro

Política La Multisectorial se movilizó en Paraná durante la jornada nacional de protesta

El movimiento económico en Paraná es casi normal pese al paro nacional convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional y las CTA.Según registró, los comercios de la Peatonal San Martín permanecían con sus puertas abiertas y el traslado de personas era habitual en las calles del microcentro paranaense."Las ventas vienen tranquilas, porque es fin de mes", comentó el responsable de un local de artesanías. "El mate siempre es un buen regalo cuando no se sabe qué obsequiar", comentó, al tiempo que mencionó productos en cuero y alpaca.La postal del tradicional paseo de compras era el habitual para un día normal. Los comercios mantuvieron la atención al público y el tránsito de vecinos fue el estándar, sobre todo si se tiene en cuenta la fecha del mes.En tanto, y un poco más alejado del centro de la capital entrerriana,registró el movimiento sobre calle Churruarín, a metros de 3 de Febrero, donde la mayoría de los comercios mantenía la atención al público de forma normal."Trabajamos en horario normal, y el movimiento es normal, como todos los días", comentó un carnicero.En una tienda aledaña, la situación era similar. "El movimiento fue como el de todos los días", valoró su responsable, al tiempo que mencionó: "Los joggers de varón y mujer son lo que más están saliendo".Desde una zapatería comentaron que "el movimiento comenzó a media mañana".Respecto de la protesta de Camioneros,registró que fue poca la cantidad de pesados estacionados a la vera de la ruta en el ingreso al Túnel Subfluvial. Hubo una asamblea y volanteada junto a representantes de CTA, CGT y movimientos sociales. La medida se replica en Victoria, Ceibas, Colón, Concordia y Chajarí."La actividad bancaria es prácticamente nula, incluso en las entidades privadas porque la mayoría están cerradas", ratificó el delegado de la Asociación Bancaria del Banco Nación de Paraná, Eduardo Enrique.En la oportunidad, remarcó que no habrá falta de dinero en los cajeros, sobre todo teniendo en cuenta que este miércoles inicia el cronograma de pagos a estatales entrerrianos."La carga de los cajeros automáticos fue prevista como si fuera un fin de semana largo, ya que mañana es feriado, y para que la gente no tenga inconvenientes en operar a través de los mismos", explicó el sindicalista, al tiempo que mencionó "otras opciones para sacar dinero".