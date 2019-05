El gesto de Bielsa y la importancia en la formación desde pequeños

El director técnico argentino Marcelo Bielsa ordenó que su equipo le concediera el empate al Aston Villa por "fair play" y con el 1-1 final, el Leeds United quedó sin chances de coronar el ascenso directo a la Premier League del fútbol inglés.El gesto del "Loco" fue motivado porque su equipo consiguió la ventaja parcial cuando el rival tenía un jugador tendido en el piso, a los 30 minutos del segundo tiempo de un partido correspondiente a la 45ta. y penúltima fecha del Championship.

, declaró el DT tras el partido.Luego, continuó: "El fútbol inglés es reconocido por la lealtad deportiva, por lo cual yo no soy quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es un valor".La actitud del argentino tuvo amplia repercusión a nivel mundial y hubo quienes lo apoyaron y otros que criticaron su accionar.Elonce TV habló al respecto con"Evita" que funciona en la Escuela Hogar.Ambos coincidieron en la importancia de enseñar buenas prácticas deportivas desde pequeños, para que cuando sean grandes el "fair play" sea efectivo y no sólo una palabra.", dijo Valentín. Además indicó que en minibásquet "en la competencia no se lleva el tablero para que no estén pendientes todo el tiempo de cómo va el partido".En tal sentido, remarcó que en el básquet "hay un poco más de caballerosidad por el mismo roce, hay mucho contacto físico y en cualquier momento uno puede pensar que recibió un golpe mal dado y puede reaccionar"."Con los chiquitos se trabaja en que ellos tienen que vivenciar su deporte para ellos mismos, no tienen que estar midiéndose con el otro, sino que tienen que disfrutar y saber llevarse con sus compañeros", agregó.Asimismo, dejó en claro queSobre el hecho particular sucedido con Bielsa, Valentín dio cuenta que muchas veces en las categorías mini, se ayuda a los más pequeños del equipo rival a que conviertan un tanto. "Tenemos que incentivarlos a que quieran estar en la cancha y jugar. Y eso es algo que en las inferiores del básquet lo podemos hacer y la mayoría de los entrenadores lo hablamos antes de jugar", indicó. Y opinó:Por su parte, Rodolfo González, rector del Centro de Educación Física Nº 1, dijo queEn lo que refiere a la cuestión formativa del deporte infantil, señaló que "es fundamental la condición de que el chico tiene que ir a jugar, a disfrutar sin dejar de aprender fundamentos técnicos. A un niño no se le puede poner la presión de ganar o salir campeón, ya que se le quitan momentos. La infancia y la adolescencia son una sola y el deporte en esta instancia tiene que ser formativo para que sea una experiencia positiva en la vida".