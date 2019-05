Con la actuación de Estelares, cierra este domingo el ciclo "Vamos las Bandas"

Con el recital de la banda porteña El Bordo, concluyó la segunda noche de Vamos las Bandas, que en su tercera edición está logrando gran convocatoria de público. Como sucediera en la primera velada de metal, la del sábado fue rockera y también lo será la última, este domingo, desde las 17.



La iniciativa musical de la Subsecretaría de Juventud de la Municipalidad de Paraná logra impactar con un gran escenario, potente sonido y puesta de luces de primer nivel. Así, desde el escenario "Ramiro Maradey", frente a la Plaza de las Colectividades del Puerto Nuevo, el sábado desplegaron su música, La Chicago, Histérica, Apolo 11, NoMelesKatime, Reimon y El Bordo. Para este domingo están programadas las actuaciones de Sugados por Carl, TaMadre, El Clon, Acólitos Anónimos, Kiba y el gran cierre con Estelares.



Como sucediera el sábado, el intendente Sergio Varisco se acercó al predio y en el camarín que ocupan los músicos, esta vez saludó y entregó un obsequio a El Bordo, en nombre de la Municipalidad de Paraná.



Previo al recital, el cantante y líder del grupo, Alejandro Kurz dijo ante la prensa que estaban "muy contentos de participar de este festival que es gratis para la gente y en este lugar hermoso a orillas del río. Felices además de volver a Paraná, que hacía un par de años que no veníamos a tocar y nos encanta".



Sobre el momento en que se encuentran como grupo, el vocalista sostuvo que "estamos muy activos, acabamos de sacar un canción nueva ayer, 'Autopista al horno' y hace un mes habíamos lanzado 'El fondo del bar'. Venimos de tocar en Córdoba capital y después de este recital volvemos a Buenos Aires".



Adoptaron esta modalidad de sacar temas singles, para luego de lanzar cuatro canciones, dedicarse a grabar un disco completo: "Luego de estas dos canciones en la primera mitad del año, haremos seguramente otras dos más, para el año que viene sacar un disco entero", sostuvo Kurz.



Con 20 años de trayectoria que cumplieron en 2018, ahora los encuentra con muchos proyectos: "Estamos armando nuestro propio estudio, en lo que es nuestra sala de ensayos, nos seguimos equipando y poniéndole mucha energía a eso porque nos da la independencia de poder ir grabando parte del disco y con eso tenemos un tiempo ilimitado para trabajar y es una buena inversión. Pensamos seguir girando, pese a la situación difícil, pero no queremos perder la alegría y llevar nuestra música a los chicos que les gusta lo que hacemos".



El Bordo subió al escenario con su vocalista y los demás integrantes, Diego Kurz, Pablo Spivak, MIguel Soifer y Leandro Kohon, logrando cautivar a sus seguidores, con un extenso recital. . Balance positivo A su vez el subsecretario de Juventud de la comuna, DIego Beber, destacó cómo se está desarrollando el Vamos las Bandas, en esta tercera edición: "La primera noche con muchísima gente, con Carajo tocando hasta las 2.30, en un cierre impresionante para lo que es nuestra ciudad y sobre todo para los géneros del metal y el rock, como no se veía desde hace muchos años, un público al que se lo tenía relegado y ahora con la actual gestión municipal, que ha impulsado fuertemente el apoyo a la cultura local en todas sus expresiones. Aspiramos que Vamos las Bandas se mantenga en la ciudad y logre una repercusión regional y por qué no nacional".



Sobre la segunda velada, Beber dijo que estaba muy contento "ahora con el clima más despejado, y con mucho acompañamiento acá en la rotonda. Hoy pasaron nuevamente artistas locales -con La Chicago, del interior de la provincia- y que lograron atraer al público, hasta este gran marco ante el recital de El Bordo, que desde 2014 no se presentaba en la ciudad. Además siempre lo hicieron en locales privados y esta vez es totalmente gratuito impulsado por la Municipalidad de Paraná. Así estamos logrando que las bandas locales tengan para mostrarse desde un escenario de primer nivel, gran sonido y puedan expresarse ante toda la ciudad".



Para este domingo, Beber anunció que el comienzo será más temprano, teniendo en cuenta que el día siguiente es laboral: "Arrancamos a las 17, con la primera banda local y se extenderá la jornada hasta el cierre con Estelares. Antes, habrá un homenaje a Ramiro Maradey, gran músico que representó al arte rockero en la región y que lamentamos su pérdida el año pasado. En conmemoración a ello y por su trayectoria, se va a bautizar este escenario con su nombre, y estamos muy contentos desde la Subsecretaría de la Juventud de la Municipalidad de Paraná concretar esto". Previo a Estelares, tocará Acólitos Anónimos, banda de la que era líder Ramiro Maradey.



Beber finalmente destacó que el éxito del festival se debe al resultado de conformar un emprendimiento público-privado "ya que contamos desde el inicio el acompañamiento de Lumberjack Cerveza, Aires de Rock Cima Entre Ríos, OmegaA Prod y El Aguante Under Metal Rock, que nos apoyaron y aportaron su experiencia para concretar este espectáculo".