ATSA Entre Ríos realizó su "Congreso de Memoria y Balance"

En el Camping de ATSA (Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina) se realizó el Congreso de Memoria y Balance de ATSA Entre Ríos.En ese sentido, Mariela Ponce, secretaria general, dijo aque "se pone a consideración de los compañeros lo que se ha invertido durante el 2018. También se les da a conocer las actividades realizadas durante el año".Comentó que "reconocimos a los nuevos delegados, al grupo de jubilados que se está uniendo a trabajar con nosotros. Reconocimos a aquellos delegados por su fuerte compromiso y por la acción solidaria que estamos llevando adelante desde el sindicato. Estuvimos en el Once por Todos, en Paraná se enciende, en la peregrinación de Hasenkamp-Paraná, en las jornadas de prevención contra el cáncer de mama"."Trabajamos no solo para la defensa de los convenios colectivos y para estar al lado del trabajador cuando lo necesite, sino hacer esa acción solidaria que dignifica al trabajador de la sanidad", dijo.Asimismo, manifestó que "queremos continuar con las capacitaciones, que son una herramienta fundamental que necesitamos todos. Un país no crece si no hay una educación".