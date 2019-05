Bióloga advierte sobre las consecuencias del Polo Tecnológico en Parque Varisco

Una investigadora del Conicet advirtió sobre las consecuencias que causará la construcción de un Parque Tecnológico en nueve hectáreas del Parque Nuevo "Humberto Cayetano Varisco"."Es muy preocupante esta ordenanza que se quiere votar, desde el punto de vista biológico y las funciones que nos ofrecen los parques naturales, como espacios verdes por la flora y fauna nativa que albergan, sino también por razones psicosociales", argumentó a, la investigadora del Conicet, Paola Peltzer.Se trata de la ordenanza propuesta por los concejales González, Yañez y Díaz, la que plantea un reordenamiento del Parque Varisco a través de un desarrollo y un plan de manejo.El Nuevo Parque Tecnológico se ubicará en un espacio que dispone la Municipalidad de Paraná junto al Nuevo Parque Humberto Varisco, que se amplificará con el aporte provincial de nueve hectáreas, lo que producirá un aumento de la superficie para la disposición de las empresas. Según se había informado, el lugar estará disponible para empresas que trabajan las nuevas tecnologías, las cuales muchas de ellas se desenvuelven en Internet. Por ello, estará integrado por universidades, sociedades del conocimiento estatales como el Instituto de Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sociedades de conocimientos privadas y cámara de programadores."Me preocupa el abandono, la desidia y el ensañamiento con este Parque, uno de los pocos fragmentos forestales en el corredor del río Paraná desde La Paz a Diamante, que alberga a mucha flora y fauna nativa", remarcó Peltzer, al tiempo que comentó: "La biodiversidad de ese lugar es equiparable a la del Parque San Martín, ubicada a 20 kilómetros"."Hemos visto cómo se ha degradado lentamente el Parque, y cómo la ordenanza que lo declara parque nativo no se ha cumplido, y hoy por hoy está convertido en un basural", advirtió.Respecto del desarrollo de un polo tecnológico, sobre un área natural protegida, la investigadora comentó que, "no es cierto que lo que se emprenderá en este lugar, no contaminará".Y en ese sentido, la profesional bregó por "conciencia ambiental para preservar los espacios verdes, vital para la flora y la fauna, la interacción con los bienes y servicios que nos ofrecen".Del encuentro organizado por la concejal Cristina Sosa, en defensa del área natural del Parque Nuevo "Humberto Varisco", disertaron además, el Dr. Rafael Lajmanovich, laDra. Evelina León, el Bioquímico Sergio Daniel Verzeñassi, el Arquitecto Abelardo Llosa, el Psicólogo Carlos Gómez y el Abogado Pablo Folonier. Todos son investigadores y profesionales conocedores del ambiente natural, docentes de la Universidad Nacional del Litoral e investigadores en INALI y CONICET.