Colectivos: Precisiones sobre el empadronamiento para pagar $20 el boleto

El director de la Unidad de Ejecución de SUBE Paraná, Leandro Fernández, aclaró aque el empadronamiento para abonar 20 pesos el boleto del colectivo urbano en Paraná comenzará a realizarse recién "dentro de dos semanas o un mes" y resaltó que hasta tanto no esté implementado el nuevo sistema, el descuento de 2,80 pesos para las personas domiciliadas en la capital entrerriana "seguirá haciéndose por tecla".El funcionario explicó que "la tarifa plana subió a $22,80. El gobierno municipal la subsidia en 2,80, es decir que el boleto cuesta 20 pesos. Ese beneficio se aplica por tecla, por lo cual los choferes preguntan en el ejido hacia donde van, dado que si el pasajero va a Oro Verde, Colonia Avellaneda o San Benito, no aprietan la techa y cobran 22,80 pesos. Al subsidio lo brinda el municipio de Paraná, por lo cual en las cabeceras de las otras comunas el mismo no se aplica".Enseguida aclaró que".Sobre la metodología, precisó que "se busca es que las personas que tienen tarifa general y quieren ser subsidiadas por el municipio, que son de Paraná, dejen su documentación, así se le carga el beneficio en la tarjeta y cada vez que sube al colectivo se le descuentan esos 2,80 pesos, sin necesidad de decir a dónde va".Fernández puso de relieve que todavía están definiendo el mecanismo para el trámite. "No hay que hacerlo en lo inmediato, sino que seguirá funcionando con la tecla e informaremos la metodología cuando empecemos a realizarlo".Por otra parte, Fernández puso de relieve la importancia de que la tarjeta esté registrada a nombre del titular "para poder reclamar el saldo en caso de perderla".Acotó que los quiosqueros "no deben cobrar ningún adicional por la venta de tarjeta ni por la carga. Nosotros tomamos los reclamos. Incluso las denuncias pueden hacerse desde la casa, ingresando al sitio de Internet de SUBE, ingresando a la localidad de Paraná. Allí está el listado completo de puntos de carga y ahí se denuncia"."Al boleto obrero lo estamos haciendo hasta 19.000 pesos en mano, es decir que del salario bruto se restan los descuentos de ley y no debe superar ese monto", completó el titular de SUBE en Paraná.