El Club de Emprendedores lanzó el programa "Ideando"

En la Facultad de Ciencias Económicas, donde funciona el Club de Emprendedores, se realizó el lanzamiento del programa "Ideando".El vicegobernador, Adán Bahl, explicó aque "para mí es una alegría doble porque aquí estudié y me recibí de Contador, tengo extraordinarios recuerdos. El programa que se lanza busca apalancar y acompañar la generación de puestos de trabajo y empleo en los jóvenes, pero en este caso en los emprendedores"."Día a día trabajamos para activar este tipo de mecánica pero no sería el resultado tan bueno si no lo podríamos articular con las universidades. Nos gusta trabajar para generar oportunidades y puestos de trabajo sustentables en el tiempo", agregó.En tanto, el decano Eduardo Muani, expresó que "el Club de Emprendedores cumplió un año y es el segundo que se constituye dentro de una universidad en Argentina. Está destinada a todos los emprendedores de nuestra región. El objetivo de las actividades tiene como objetivo la articulación de las capacidades de los saberes que tenemos en la facultad, actividades de formación, de actualización, de capacitación. Queremos apoyar a los emprendedores".El Programa Ideando "apoya a los emprendedores con proyectos de innovación que tengan impacto social. La juventud entrerriana está deseosa de poder formarse, formarse y capacitarse. Creo que el Club de Emprendedores es un lugar para ello, para generar proyectos que luego generarán empleo"."La convocatoria es amplia, seguramente habrá una preselección y comenzaremos a trabajar con 10 emprendedores en esta oportunidad. Si hay más demanda volveremos a abrir la convocatoria", aseguró.